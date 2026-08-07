AISA चीफ पर स्याही फेंकने वाले ने कहा, 'नेहा बोरा पसंद नहीं, वो...'

रांची में AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाले आरोपी ने कहा कि ये सब एंटी नेशनल है. उसने कहा कि नेहा बोरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद की समर्थक है इसलिए स्याही फेंकी. दरअसल, रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में आज (7 अगस्त) लेफ्ट के छात्र संगठन आइसा ने मार्च निकाला. विधानसभा घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारी छात्रों का हूजूम जब विधानसभा की तरफ बढ़ रहा था तभी रास्ते में एक शख्स ने आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी. नेहा के कपड़े पर स्याही गिरी. बाद में प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया. इसकी वजह से कुछ देर तक मार्च में अफरातफरी की माहौल बना रहा.

नेहा बोरा ने क्या कहा?

वहीं, AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा, "कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ उग्र एक्टिविस्ट हैं. ऐसे गुंडे, जिनके पास तर्क नहीं होता है वो हिंसा ही फैलाएंगे."

VIDEO | Ranchi: An unidentified man throws ink at AISA president Neha Bora during a protest march to the Jharkhand Assembly over irregularities in job examinations.



The man says, “I do not like Neha Bora because she supports Umar Khalid...I do not care about anything. I threw… https://t.co/eLpRmfKSf6 pic.twitter.com/EVyOnJR9hb — Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2026

हम छात्रों से बातचीत के लिए तैयार- सीएम

बता दें कि झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार बातचीत को तैयार हो गई है. छात्र प्रतिनिधिमंडल सरकार के सामने मांगें रखेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों से बात कर बड़े सुधारों के साथ आगे बढ़ेंगे.

'सरकार के साथ सिर्फ छात्र ही करेंगे बात'

सीएम सोरेन के बयान के बाद छात्रों ने भी एलान किया कि वो सरकार से बातचीत करेंगे लेकिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे. छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भी बना दिया है, जिससें सिर्फ छात्र ही शामिल होंगे. पिछले 14 दिनों से छात्र परीक्षाओं में धांधली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों की मांग है कि सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करे लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख सामने नहीं आ रहा था. लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने सामने आकर बातचीत की बात कही है.

रांची में धरने पर बैठे छात्रों ने ऐलान किया है कि सरकार के साथ बातचीत में सिर्फ छात्र होंगे. इसके अलावा बाहर का कोई नहीं होगा. छात्र नेताओं को ये बयान प्रशासन से मुलाकात के बाद आया है.

छात्रों के आंदोलन को विपक्ष का पूरा समर्थन

कल से ही कोशिश हो रही है कि सरकार और आंदोलन कर रहे छात्र बातचीत की टेबल पर आए लेकिन बात नहीं बन पा रही थी. छात्रों के आंदोलन को झारखंड के विपक्षी दलों ने पूरा समर्थन दे रखा है. आज दूसरे दिन भी विधानसभा में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित करनी पड़ी.

झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है. बीजेपी परीक्षा में धांधली की सीबीआई से जांच की मांग कर रही है. झारखंड विधानसभा में छात्रों का मुद्दा गूंजा और विपक्ष ने हंगामा किया. बीजेपी विधायक पोस्टर के साथ विधानसभा वेल में पहुंच गए. काफी देर तक सदन के भीतर नारेबाजी की. दोनों तरफ से वार-पलटवार हुए. विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की.

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