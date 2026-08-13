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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची में छात्रों का आंदोलन जारी, 15 अगस्त को निकालेंगे तिरंगा यात्रा

रांची में छात्रों का आंदोलन जारी, 15 अगस्त को निकालेंगे तिरंगा यात्रा

Jharkhand Protest News: प्रदर्शनकारियों ने झारखंड सरकार को चेतावनी दी है कि वह वास्तविक छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से बचे. परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र 20 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 13 Aug 2026 11:02 PM (IST)
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झारखंड में JPSC और JSSC समेत अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार (13 अगस्त) को 20वें दिन भी जारी रहा. इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकालने की भी योजना बनाई है. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने गुरुवार को घोषणा की है कि वे अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए 15 अगस्त को ‘तिरंगा यात्रा’ निकालेंगे.

'वास्तविक छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज न हो'

प्रदर्शनकारियों ने झारखंड सरकार को चेतावनी दी कि वह वास्तविक छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से बचे. ‘जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच’ के नेतृत्व में छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ 20 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं. 

उन्होंने अपनी सभी मांगें माने जाने तक आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया है. ‘जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच’ ने घोषणा की, “हम अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए 15 अगस्त को ‘तिरंगा यात्रा’ निकालेंगे. हम झारखंड सरकार को चेतावनी देते हैं कि वह किसी भी वास्तविक छात्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से बचे.” 

कांग्रेस पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप

जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने कांग्रेस पर यह झूठ फैलाने का आरोप लगाया कि झारखंड सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में छात्र शामिल नहीं थे. उन्होंने अपने पहचानपत्र दिखाए और सरकार को आगाह किया कि वह उनके करियर के साथ खिलवाड़ करना बंद करे. 

झारखंड में कांग्रेस-झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है. कांग्रेस नेता और राज्य सरकार में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आरोप लगाया था कि सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में छात्र शामिल नहीं थे. 

जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने की मांग दोहराई

बता दें कि छात्रों ने गुरुवार को अपना प्रदर्शन खत्म करने से इनकार कर दिया. साथ ही मामलों की सीबीआई से जांच कराने, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने की मांग दोहराई. आंदोलन के 20वें दिन सैकड़ों छात्र, नौकरी के अभ्यर्थी और युवा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इकट्ठा हुए और कहा कि मांगें पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. 

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Published at : 13 Aug 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
Tiranga Yatra Jharkhand News HEMANT SOREN Ranchi Protest
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