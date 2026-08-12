रांची: देवेंद्र नाथ महतो से अस्पताल में मिलने पहुंचीं हेमंत सोरेन की मंत्री, क्या हुई चर्चा?

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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची प्रोटेस्ट: देवेंद्र नाथ महतो से अस्पताल में मिलने पहुंचीं हेमंत सोरेन की मंत्री, क्या हुई चर्चा?

रांची प्रोटेस्ट: देवेंद्र नाथ महतो से अस्पताल में मिलने पहुंचीं हेमंत सोरेन की मंत्री, क्या हुई चर्चा?

Ranchi Protest: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बुधवार को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देवेन्द्र नाथ महतो से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना.

Written By : अवधेश कुमार मिश्र |  Updated at : 12 Aug 2026 08:29 PM (IST)
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झारखंड सरकार में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बुधवार को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देवेन्द्र नाथ महतो से मुलाक़ात कर उनका हालचाल जाना. इस दौरान JPSC- JSSC से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई. देवेन्द्र नाथ महतो बीते 11 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. महतो ने सत्याग्रह में जाने की अनुमति मांगी है.

देवेन्द्र नाथ महतो ने अस्पताल के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर आंदोलन में जाने की इजाजत मांगी है. उन्होंने पत्र में लिखा, अस्पताल के बिस्तर पर मेरा शरीर है, मेरी आत्मा और संघर्ष का संकल्प आंदोलन स्थल में है." महतो की भूख हड़ताल अस्पताल में भी जारी है.

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भर्ती प्रक्रिया में धांधली के खिलाफ चल रहा आंदोलन

यहां बता दें कि झारखंड में भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार के विरोध में चारों और बेरोजगार युवाओं का आंदोलन रांची में चल रहा है. इन लोगों की मांग की है कि पूर्व की भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मामले की सीबीआई जांच हो. इसमें कई मुद्दों पर सरकार से सहमति बन चुकी है, जबकि कई मुद्दों पर अभी टकराव की स्थिति है.

मंत्री के पहुंचने से बदल सकती है स्थिति 

झारखंड सरकार लगातार छात्रों से बातचीत का रास्ता बना रही है. इसी कड़ी में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की देवेन्द्र नाथ महतो से मिलने अस्पताल पहुंची. उन्होंने महतो की सेहत के साथ-साथ उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा की है. अब यह मुलाक़ात चर्चा का विषय बन चुकी है.

उधर अस्पताल प्रशासन देवेन्द्र महतो की स्थिति पर नजर रखे हुए है. और शायद उन्हें दोबारा आंदोलन स्थल पर जाने की अनुमति न दे. उनकी निगरानी लगातार डॉक्टर कर रहे हैं. फिलहाल सरकार सभी स्थितियों पर नजर रखे हुए है.

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About the author अवधेश कुमार मिश्र

अवधेश कुमार मिश्र की पत्रकारिता 2009 में पोस्ट प्रोडक्शन एसिस्टेंट के तौर पर दूरदर्शन से शुरू हुई. जनवरी 2010 से साधना न्यूज़ में रिपोर्टर के तौर पर अवधेश ने मेनस्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में एंट्री ली करियर के नए पायदान पर पहुंचने लगे. रिपोर्टिंग और स्टिंग ऑपरेशन्स के बाद अवधेश मिश्रा ने साधना न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में एंकरिंग शुरु की. साधना न्यूज़ के बाद न्यूज़ 24 और ज़ी मीडिया में अवधेश ने कार्य किया. जी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में अवधेश ने अपने 7 साल के दौर में हर विधा पर काम किया. एंकरिंग के साथ ही साथ अवधेश की रिपोर्टिंग सराही भी गई और कई बार चर्चा का विषय बनी. बीते 5 साल से अवधेश एबीपी नेटवर्क में एंकर कम प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं. Abp गंगा में 'उत्तर मांगे प्रदेश ' नाम का टॉप रेटिंग डिबेट शो किया। बीते 2 वर्ष से अवधेश ABP News में एंकरिंग और रिपोर्टिंग कर रहें हैं. 2010 के बाद से अवधेश ने सभी महाकुम्भ कवर किये हैं. अवधेश कुमार मिश्र संस्कृत और मॉस कम्युनिकेश से एम.ए किया है साथ ही साथ वो बीएड और एमएड के भी डिग्रीधारक हैं. अवधेश मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं.
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Published at : 12 Aug 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Student Protest Ranchi News Jharkhand News
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