कॉकरोच जनता पार्टी ने बढ़ाई सोरेन सरकार की टेंशन! किया बड़ा ऐलान

रांची में सोमवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से कॉकरोच जनता पार्टी भड़क गई है. झारखंड में कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य रवि पीटर ने कहा कि कल जिस तरह से छात्रों को पीटा गया वो बहुत निंदनीय है. ये सरकार 'गुरुजी' के सिद्धांत से भटक गई है. हम लोग आगे झारखंड के पूरे 24 जिलों में छात्रों को जन आंदोलन के लिए फिर से इकट्ठा करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे.

जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे- रवि पीटर

रवि पीटर ने आगे कहा, "छात्र लगातार अनशन कर रहे हैं. प्रतिनिधि मिल रहे हैं. लेकिन सरकार ने छात्रों की मांगों पर दो कदम चलने का भी प्रयास नहीं किया. पूरे झारखंड में हम लोग जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे. विभिन्न छात्रों द्वारा जो अनशन चल रहा है वो जारी रहेगा."

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लोकतंत्र में बिना राजनीति कुछ संभव नहीं- कमलेश

सीजेपी के सदस्य कमलेश ने कहा, "कल शाम 7 बजे अचानक अंधेरे में पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चलाया. ये लोकतंत्र का परिचायक नहीं है. ये सरकार निरंकुश है, ये साबित हो गया है. मुझे इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये राजनीति से संबंध रखता है. लेकिन अब करना पड़ रहा है क्योंकि लोकतंत्र में बिना राजनीति के कुछ संभव नहीं है. हम लोगों की मांग जायज है. टीडीपीएल कंपनी ने जितने एग्जाम लिए हैं वो रद्द किए जाएं. जेएसएससी-सीजीएल रद्द करे. यही तो मांग है."

जनता के नौकर हैं आप- कमलेश

कमलेश ने आगे कहा, "हम लोग मुख्यमंत्री से मांग नहीं करेंगे तो क्या डॉनल्ड ट्रंप से मांग करेंगे, हेमंत सोरेन जी को ये बताना चाहिए. क्या हम शी-जिनपिंग के पास जाएंगे? क्या हम मांग करने नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग के पास जाएंगे? आप चाहते हैं कि लाठी के दम पर आवाज को दबा देंगे? ऐसा संभव नहीं है. लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं. जितना पावर आपके पास है, उतना ही पावर जनता के पास है. आप अपने आप को अगर मालिक समझते हैं तो ये गलतफहमी है. जनता के नौकर हैं आप."