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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडकॉकरोच जनता पार्टी ने बढ़ाई सोरेन सरकार की टेंशन! किया बड़ा ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी ने बढ़ाई सोरेन सरकार की टेंशन! किया बड़ा ऐलान

Cockroach Janta Party News: कॉकरोच जनता पार्टी ने झारखंड के सभी 24 जिलों में जन आंदोलन की तैयारी का ऐलान किया है. सीजेपी ने कहा कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 11 Aug 2026 08:42 PM (IST)
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रांची में सोमवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से कॉकरोच जनता पार्टी भड़क गई है. झारखंड में कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य रवि पीटर ने कहा कि कल जिस तरह से छात्रों को पीटा गया वो बहुत निंदनीय है. ये सरकार 'गुरुजी' के सिद्धांत से भटक गई है. हम लोग आगे झारखंड के पूरे 24 जिलों में छात्रों को जन आंदोलन के लिए फिर से इकट्ठा करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे.

जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे- रवि पीटर

रवि पीटर ने आगे कहा, "छात्र लगातार अनशन कर रहे हैं. प्रतिनिधि मिल रहे हैं. लेकिन सरकार ने छात्रों की मांगों पर दो कदम चलने का भी प्रयास नहीं किया. पूरे झारखंड में हम लोग जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे. विभिन्न छात्रों द्वारा जो अनशन चल रहा है वो जारी रहेगा."

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लोकतंत्र में बिना राजनीति कुछ संभव नहीं- कमलेश

सीजेपी के सदस्य कमलेश ने कहा, "कल शाम 7 बजे अचानक अंधेरे में पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चलाया. ये लोकतंत्र का परिचायक नहीं है. ये सरकार निरंकुश है, ये साबित हो गया है. मुझे इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये राजनीति से संबंध रखता है. लेकिन अब करना पड़ रहा है क्योंकि लोकतंत्र में बिना राजनीति के कुछ संभव नहीं है. हम लोगों की मांग जायज है. टीडीपीएल कंपनी ने जितने एग्जाम लिए हैं वो रद्द किए जाएं. जेएसएससी-सीजीएल रद्द करे. यही तो मांग है."

जनता के नौकर हैं आप- कमलेश

कमलेश ने आगे कहा, "हम लोग मुख्यमंत्री से मांग नहीं करेंगे तो क्या डॉनल्ड ट्रंप से मांग करेंगे, हेमंत सोरेन जी को ये बताना चाहिए. क्या हम शी-जिनपिंग के पास जाएंगे? क्या हम मांग करने नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग के पास जाएंगे? आप चाहते हैं कि लाठी के दम पर आवाज को दबा देंगे? ऐसा संभव नहीं है. लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं. जितना पावर आपके पास है, उतना ही पावर जनता के पास है. आप अपने आप को अगर मालिक समझते हैं तो ये गलतफहमी है. जनता के नौकर हैं आप."

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 11 Aug 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
Ranchi News Jharkhand News HEMANT SOREN Cockroach Janta Party
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