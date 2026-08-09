'रांची की सड़कों पर पैलेट गन के साथ सुरक्षाबलों की तैनाती', BJP का दावा

झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत जारी है. इस बीच आज (09 अगस्त) अगर बात नहीं बनी तो कल (10 अगस्त) छात्रों का विधानसभा मार्च की तैयारी है. ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है. बीजेपी का आरोप है कि छात्रों को रोकने के लिए पैलेट गन के साथ जवानों की तैनाती की गई है. इस दावे को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है.

आंदोलन से JMM-कांग्रेस सरकार की हालत खराब- बीजेपी

झारखंड बीजेपी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''डर गए हेमंत. छात्रों के आंदोलन से झामुमो-कांग्रेस सरकार की हालत खराब हो चुकी है. कल के विधानसभा घेराव से घबराई सरकार अब छात्रों को रांची पहुंचने से रोकने के लिए आज से ही विभिन्न जिलों से आने वाली बसों को पुलिस के दम पर रोक रही है. छात्रों को रोकना तो छोड़िए, आम नागरिकों के बसों को भी रोका जा रहा है.

डर गए हेमंत!



छात्रों के आंदोलन से झामुमो-कांग्रेस सरकार की हालत खराब हो चुकी है। कल के विधानसभा घेराव से घबराई सरकार अब छात्रों को राँची पहुँचने से रोकने के लिए आज से ही विभिन्न जिलों से आने वाली बसों को पुलिस के दम पर रोक रही है।



छात्रों को रोकना तो छोड़िए, आम नागरिकों की बसों… pic.twitter.com/zzuiYUHZwa — BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) August 9, 2026

छात्रों की आवाज को दबा नहीं पाएगी हेमंत सरकार- बीजेपी

बीजेपी ने एक वीडियो भी शेयर किया और लिखा, ''हजारीबाग बस स्टैंड का यह वीडियो सरकार के डर और बौखलाहट की पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है. सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, छात्रों की आवाज को दबा नहीं पाएगी. कल विधानसभा घेराव होगा, संघर्ष होगा और छात्रों के अधिकार की आवाज बुलंद होगी.''

रांची की सड़कों पर पैलेट गन धारी सुरक्षाबलों की तैनाती- BJP

झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एबीपी न्यूज़ से बात की और मोबाइल में एक फोटो दिखाते हुए दावा किया कि हेमंत सरकार ने रांची की सड़कों पर पैलेट गन धारी सुरक्षाबलों की तैनाती की है. बीजेपी के प्रवक्ता के इस सनसनीखेज दावे को केंद्रीय मंत्री और झारखंड के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने और आगे बढ़ाया.

दिल्ली में पैलेट गन से हुई कथित फायरिंग को लेकर ही विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा. रोज संसद के बाहर अमित शाह के बैनर के साथ प्रदर्शन कर रहा है लेकिन रांची में पैलेट गन वाले जवान की तैनाती को कांग्रेस के सांसद सही ठहरा रहे हैं.

पैलेट गन की पॉलिटिक्स!

सोमवार को छात्रों ने रांची में विधानसभा घेराव का एलान कर रखा है और उसी के सिलसिले में रांची की सड़कों पर सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ाई गई है. इससे पहले पिछले महीने छात्र आंदोलन के दौरान दिल्ली और बिहार में बवाल हुआ था. सीवान में तो पुलिस ने एके-47 से उपद्रवियों पर फायरिंग की थी. फिलहाल पैलेट गन की पॉलिटिक्स ने झारखंड के आंदोलन में नए विवाद की नींव रख दी है.

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