मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंड'रांची की सड़कों पर पैलेट गन के साथ सुरक्षाबलों की तैनाती', BJP का दावा

'रांची की सड़कों पर पैलेट गन के साथ सुरक्षाबलों की तैनाती', BJP का दावा

Ranchi Protest: झारखंड बीजेपी ने दावा करते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन से झामुमो-कांग्रेस सरकार की हालत खराब हो चुकी है. हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की आवाज को दबा नहीं पाएगी.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 09 Aug 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत जारी है. इस बीच आज (09 अगस्त) अगर बात नहीं बनी तो कल (10 अगस्त) छात्रों का विधानसभा मार्च की तैयारी है. ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है. बीजेपी का आरोप है कि छात्रों को रोकने के लिए पैलेट गन के साथ जवानों की तैनाती की गई है. इस दावे को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है.

आंदोलन से JMM-कांग्रेस सरकार की हालत खराब- बीजेपी

झारखंड बीजेपी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''डर गए हेमंत. छात्रों के आंदोलन से झामुमो-कांग्रेस सरकार की हालत खराब हो चुकी है. कल के विधानसभा घेराव से घबराई सरकार अब छात्रों को रांची पहुंचने से रोकने के लिए आज से ही विभिन्न जिलों से आने वाली बसों को पुलिस के दम पर रोक रही है. छात्रों को रोकना तो छोड़िए, आम नागरिकों के बसों को भी रोका जा रहा है.

छात्रों की आवाज को दबा नहीं पाएगी हेमंत सरकार- बीजेपी

बीजेपी ने एक वीडियो भी शेयर किया और लिखा, ''हजारीबाग बस स्टैंड का यह वीडियो सरकार के डर और बौखलाहट की पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है. सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, छात्रों की आवाज को दबा नहीं पाएगी. कल विधानसभा घेराव होगा, संघर्ष होगा और छात्रों के अधिकार की आवाज बुलंद होगी.''

रांची की सड़कों पर पैलेट गन धारी सुरक्षाबलों की तैनाती- BJP

झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एबीपी न्यूज़ से बात की और मोबाइल में एक फोटो दिखाते हुए दावा किया कि हेमंत सरकार ने रांची की सड़कों पर पैलेट गन धारी सुरक्षाबलों की तैनाती की है. बीजेपी के प्रवक्ता के इस सनसनीखेज दावे को केंद्रीय मंत्री और झारखंड के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने और आगे बढ़ाया. 

दिल्ली में पैलेट गन से हुई कथित फायरिंग को लेकर ही विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा. रोज संसद के बाहर अमित शाह के बैनर के साथ प्रदर्शन कर रहा है लेकिन रांची में पैलेट गन वाले जवान की तैनाती को कांग्रेस के सांसद सही ठहरा रहे हैं.

पैलेट गन की पॉलिटिक्स!

सोमवार को छात्रों ने रांची में विधानसभा घेराव का एलान कर रखा है और उसी के सिलसिले में रांची की सड़कों पर सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ाई गई है. इससे पहले पिछले महीने छात्र आंदोलन के दौरान दिल्ली और बिहार में बवाल हुआ था. सीवान में तो पुलिस ने एके-47 से उपद्रवियों पर फायरिंग की थी. फिलहाल पैलेट गन की पॉलिटिक्स ने झारखंड के आंदोलन में नए विवाद की नींव रख दी है.

JPSC आंदोलन: ED जांच के लिए सोरेन सरकार तैयार, 3 परीक्षाएं होंगी रद्द

Published at : 09 Aug 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
JPSC BJP Hemant Soren Jharkhand NEWS Ranchi Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
'रांची की सड़कों पर पैलेट गन के साथ सुरक्षाबलों की तैनाती', BJP का दावा
'रांची की सड़कों पर पैलेट गन के साथ सुरक्षाबलों की तैनाती', BJP का दावा
झारखंड
JPSC आंदोलन: ED जांच के लिए सोरेन सरकार तैयार, 3 परीक्षाएं होंगी रद्द
JPSC आंदोलन: ED जांच के लिए सोरेन सरकार तैयार, 3 परीक्षाएं होंगी रद्द
झारखंड
रांची छात्र आंदोलन के बीच बड़ी खबर, रद्द होगी 14वीं JPSC पीटी परीक्षा?
रांची छात्र आंदोलन के बीच बड़ी खबर, रद्द होगी 14वीं JPSC पीटी परीक्षा?
झारखंड
रांची आंदोलन के बीच छात्र नेता का आरोप, कहा- गेम खेल रही सरकार
रांची आंदोलन के बीच छात्र नेता का आरोप, कहा- गेम खेल रही सरकार
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मक्का रक्षा समझौते पर भड़का ईरान तो आया तुर्किए का रिएक्शन, कहा - 'ये केवल...'
मक्का रक्षा समझौते पर भड़का ईरान तो आया तुर्किए का रिएक्शन, कहा - 'ये केवल...'
दिल्ली NCR
'CJP प्रोटेस्ट में लोग मोदी को ठोकने आए थे', अरविंद केजरीवाल का विवादित बयान
'CJP प्रोटेस्ट में लोग मोदी को ठोकने आए थे', अरविंद केजरीवाल का विवादित बयान
ओटीटी
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
ममता बनर्जी पर हमला, कार पर फेंके गए पत्थर, लगाए 'चोर-चोर' के नारे
ममता बनर्जी पर हमला, कार पर फेंके गए पत्थर, लगाए 'चोर-चोर' के नारे
इंडिया
FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध
FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध
ट्रैवल
Monsoon Travel Insurance: घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
शिक्षा
SBI ने क्लर्क भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, आवेदन शुरू
SBI ने क्लर्क भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, आवेदन शुरू
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget