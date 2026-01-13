रांची समेत पूरे झारखंड में शीतलहर का प्रकोप, घासों पर जमी बर्फ, 14 जनवरी तक बंद हैं स्कूल

झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है. सूर्यास्त के बाद पारा इतना गिर जाता है कि शाम से ही सड़कें वीरान नजर आने लगती है. हालांकि सरकार की तरफ से हर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को इस कपकपाती ठंड से कुछ राहत मिल सके. वहीं ठंड की वजह से जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों में बच्चों की क्लास को बाधित करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने भी कई बार चेतावनी दी है कि इस ठंड में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें.

रांची के कई इलाकों में सुबह घासों पर जमे बर्फ आसानी से देखने को मिल जा रहे हैं. चाहे वह मैक्लुस्कीगंज हो या कांके का क्षेत्र हो. मैक्लुस्कीगंज में भी बढ़ते ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पेड़ों की पतियों और घासों पर जहां बर्फ के अंश देखने को मिल रही है तो वहीं कांके क्षेत्र से कुछ ताजी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें घासों पर बर्फ की सफेद चादर साफ देखी जा सकती है. वहीं मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में और ठंड बढ़ने की आशंका जताई है.

रांची में 14 जनवरी तक बंद हैं सभी स्कूल

झारखंड के रांची में बच्चों के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखा गया है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत रांची जिला में संचालित सभी प्राइवेट स्कूलों में कई व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. इसके तहत नर्सरी से क्लास 6 तक की पठन-पाठन कार्य 12 से 14 जनवरी तक पूरी तरह से स्थगित किया गया है. वहीं 7वीं से 12वीं क्लास तक के छात्र और छात्राओं का पठन-पाठन कार्य सुबह 10 बजे से संचालित किया जाएगा. स्कूल मैनेजमेंट इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगा. सभी प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट को भी कड़ाई से आदेश के पालन के निर्देश दिए गए हैं.

ठंड से बचाव के लिए सावधानियां बरतने के निर्देश

भारत मौसम विज्ञान केंद्र रांची के विशेष बुलेटिन में जिले में अगले कुछ दिनों तक भारी ठंड एवं शीतलहरी की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई गई थी. रांची जिले को येलो जोन की श्रेणी में चिह्नित करते हुए भारी ठंड एवं शीतलहरी की चेतावनी जारी की गई थीं. प्रशासन ने सभी अभिभावकों, छात्र-छात्रों और स्कूल मैनेजमेंट से आग्रह किया कि वे ठंड से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतें और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें.