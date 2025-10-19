'हमें मौका दिया जाए तो NDA का 20 सालों का गड्ढा 10 दिन में भर देंगे', इरफान अंसारी का बड़ा बयान

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में अगर हमें मौका दिया जाए तो NDA के 20 सालों का गड्ढा 10 दिन में भर देंगे. वहीं झामुमो को बिहार में कम सीटें देने के मुद्दे पर उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कमजोर आंकने की कोशिश न करें, मिल बैठकर मामले को सुलझाएं और बीजेपी को हराने की रणनीति बनाएं.

झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार जल्द व्यवस्था सुधारने और मरीजों के उचित इलाज के लिए कई बड़े कदम उठाने जा रही है. भाजपा के बीस सालों के गर्त में गई स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में हेमंत सरकार लगी हुई है और जल्द नियुक्तियां होंगी.

भाजपा पर बोला हमला

इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा निम्न स्तर की राजनीति कर रही है जबकि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से बेहतर है. झारखंड बनने के बाद भाजपा ने 20 साल तक शासन किया, लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं था. विकास क्या होता है, उनसे इसका कोई मतलब नहीं था, लोगों को नीचा दिखाना ही उनका काम रहा.

अगर 20 साल पहले उन्होंने काम किया होता तो आज झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की ऐसी हालत न होती. आज स्थिति यह है कि राज्य में मशीनें और पैसा तो है, लेकिन न डॉक्टर हैं न नर्सें.

उन्होंने बताया कि, महंगी-महंगी मशीनें खरीदी गईं जो बिना मैनपावर के अस्पताल भवनों में सड़ रही हैं. भाजपा की पूर्ववर्ती सरकारों ने अयोग्य मंत्रियों की नियुक्ति की, जिसके चलते आज स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में कठिनाइयां आ रही हैं.

सरकार जल्द स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने वाली है- इरफान अंसारी

वर्तमान सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए जल्द नियुक्तियां कर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने जा रही है, क्योंकि इस व्यवस्था से चार करोड़ झारखंडवासी सीधे जुड़े हैं और उन्हें इस सरकार से काफी अपेक्षाएं हैं. रिमोट इलाकों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सरकार जल्द हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है.

एम्बुलेंस के अभाव में मरीजों को खाट पर लाने की स्थिति पर मंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र पठार और पर्वतों से घिरा है जहां एम्बुलेंस पहुंचना मुश्किल है. ऐसे में विभाग 15 हजार स्ट्रेचर खरीदने जा रहा है ताकि मरीजों को खाट की बजाय स्ट्रेचर पर लाया जा सके.

गढ़वा में बने अस्पताल को लेकर मंत्री ने कहा कि पांच साल पहले शिलान्यास के बाद तैयार 30 बेड का अस्पताल डेढ़ साल से उद्घाटन का इंतजार कर रहा है. उन्होंने कहा कि नेताओं के कारण अस्पताल चालू नहीं हो पा रहा, अगर नेता दोषी पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी. अस्पताल बना है तो उसे चलाना ही पड़ेगा.

घाटशिला उपचुनाव पर बोले इरफान अंसारी

घाटशिला उपचुनाव को लेकर मंत्री ने विश्वास जताया कि झामुमो उम्मीदवार सोमेस सोरेन की जीत तय है और यूपीए गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगा. भाजपा को वहां उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए था क्योंकि दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन एक अच्छे इंसान थे और उनके पुत्र को सम्मान के रूप में सबको मिलकर जिताना चाहिए था. भाजपा को हार की आदत पड़ चुकी है.

बिहार चुनाव में झामुमो को कम सीटें मिलने पर उन्होंने कहा कि हम हेमंत के छोटे भाई और उनके हनुमान हैं, जब बड़े भाई को कष्ट होगा तो दर्द हमें भी होगा. आरजेडी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को इस पर चिंतन करना चाहिए और जो झामुमो का हक है, वह देना चाहिए.

झारखंड में चार विधायकों पर एक मंत्री का फार्मूला तय हुआ था, जबकि आरजेडी के केवल दो विधायक होने के बावजूद उन्हें एक मंत्री बनाकर सम्मान दिया गया. हम खुद हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे लेकिन आरजेडी को हेलीकॉप्टर में बैठाया. तेजस्वी को हेमंत सोरेन को कमजोर आंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि बिहार में हेमंत जी का प्रभाव काफी है.

भाजपा का हराने की रणनीति बनानी चाहिए- इरफान अंसारी

सीटों के लिए आपस में लड़ाई न करके भाजपा को परास्त करने की रणनीति बनानी चाहिए. यह सम्मान का विषय था, जिसे तेजस्वी को समझना चाहिए था और जो चूक हुई है, उसे सुधारना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार में यूपीए गठबंधन की जीत तय है. कांग्रेस के नेता वहां जनता का विश्वास जीत रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं.

उन्होंने कहा- भाजपा और नीतीश कुमार बीस साल में विकास का गड्ढा नहीं भर पाए, अगर मौका मिला तो कांग्रेस और इरफान अंसारी बीस सालों के गड्ढे को दस दिन में भर देंगे. उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा ऐसे नेताओं को मंत्री बनाती है जो न पढ़े-लिखे हैं न विभाग की जानकारी रखते हैं, ऐसे में विकास कैसे होगा.

जब उनसे पूछा गया कि आपकी सरकार में भी कम पढ़े-लिखे मंत्री हैं तो उन्होंने कहा कि आप लोग बस घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वादे निभाने वाले और काम करने वाले लोग हैं.