रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच JPSC के पूर्व चेयरमैन एल.ख्यांगते गिरफ्तार

झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर आई है. सूत्रों के मुताबिक, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, गिरफ्तारी की औपचारिक पुष्टि अभी बाकी है.

परीक्षाओं में कथित धांधली के आरोपों के बाद एल ख्यांगते ने JPSC के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था. इससे पहले सीआईडी उनसे चार बार पूछताछ कर चुकी है. सूत्रों के अनुसार सोमवार, 10 अगस्त ोक CID की टीम ने JPSC के पूर्व चेयरमैन L खियांगते को रांची स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया.

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एल. ख्यांगते का मामले से कनेक्शन कैसे?

14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांगते को 28 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. इससे पहले उनके सरकारी आवास और JPSC कार्यालय में छापेमारी कर दस्तावेज, OMR शीट और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए थे.

हालांकि ख्यांगते ने किसी भी गड़बड़ी में संलिप्तता से इनकार किया था.

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उधर, रांची में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा, झारखंड पुलिस के लिए एक संदेश है - झारखंड के छात्रों के साथ सहयोग करने की कोशिश करें क्योंकि यह एक शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन है. छात्रों पर लाठीचार्ज के बारे में उन्होंने कहा, यह ठीक नहीं है. यह पूरी तरह से शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन है, तो आप लाठी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पुलिस लाठीचार्ज में छात्रों को लगी चोटों के बारे में उन्होंने कहा, हां, मैंने सुना है. इसलिए मैं यहां आया हूं. मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि क्या हो रहा है.