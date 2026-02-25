हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Giridih News: शिक्षा मंत्री के जिले में सरकारी स्कूल का भ्रष्टाचार, रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली

Giridih News: शिक्षा मंत्री के जिले में सरकारी स्कूल का भ्रष्टाचार, रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली

Giridih News in Hindi: गिरिडीह के एक सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा के रजिस्ट्रेशन के नाम पर छात्रों से अवैध रूप से 2000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं, जबकि निर्धारित शुल्क बहुत कम है.

By : पंचानंद राय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 25 Feb 2026 04:31 PM (IST)
झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के जिले में सरकारी स्कूल के भ्रष्टाचार की पोल खुली है. अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र गिरिडीह के देवरी में 9वीं क्लास के रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूले 2-2 हजार रुपये वसूले जा रहे हैं. इस तरह से शिक्षा का केंद्र लूट का अड्डा बनता नजर आ रहा है. 

बताया जा रहा है कि बच्चों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक हजार से लेकर दो हजार रुपये लिए जा रहे हैं. यह मामला देवरी प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित इलाके उत्क्रमित उच्च विद्यालय सालबहियार का है, जहां पर 9वीं क्लास की छात्राओं से रजिस्ट्रेशन-फी के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं. 

प्रिंसिपल द्वारा अभिभावकों को धमकाने का आरोप

छात्राओं की शिकायत पर परिजन प्रधानाध्यापक के पास पहुंचे और उनसे सवाल किया. पूछा गया कि बच्चों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? आरोप है कि सवाल पूछे जाने पर प्रिंसिपल ने अभिभावकों को डरा-धमका कर वहां से निकाल दिया. 

दरअसल, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो नियम जारी किया गया है, उस हिसाब से लड़कियों से 370 रुपया प्लस में 100 रूपये विकास शुल्क यानी कुल 470 रुपये... और लड़कों से 520 रूपये प्लस 100 रुपये विकास शुल्क यानी कुल 620 लिए जाने हैं. हालांकि, किसी छात्रा से 1000 तो किसी से 2000 रुपये मांगे जा रहे हैं. 

प्रिंसिपल ने क्या कहा?

इस संबंध में उत्क्रमित उच्च विद्यालय सालबहियार के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चों से रजिस्ट्रेशन और विकास खंड के लिए रुपये लिए गए हैं. इस प्रकार से शिक्षा के केंद्र में छात्र-छात्राओं से वसूली का खेल जारी है. 

शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर झारखंड सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में इसका गलत उपयोग किया जा रहा. यह शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है.

Published at : 25 Feb 2026 03:38 PM (IST)
Corruption Giridih News Jharkhand News
