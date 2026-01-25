हजारीबाग हिंसा को लेकर हेमंत सरकार पर बरसे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष आदित्य साहू, दी ये चेतावनी

झारखंड बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने हजारीबाग में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दुमका पहुंचे आदित्य साहू ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे एक सोची-समझी साजिश करार दिया.

हजारीबाग की घटना पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि विसर्जन के दौरान एक खास समुदाय द्वारा सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा यहीं नहीं रुकी, अगली सुबह उपद्रवियों ने हथियारों के साथ लोगों के घरों में घुसकर मारपीट की. इस हमले में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि दर्जनों अन्य को चोटें आई हैं.

साहू ने स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा, "आखिर यह तंत्र किसके इशारे पर काम कर रहा है? जब लोगों के घरों पर हमले हो रहे थे, तब पुलिस कहाँ थी?" उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे और स्थिति बिगड़ने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

बंगाल चुनाव और सीएम के विदेश दौरे पर तंज

हजारीबाग के अलावा आदित्य साहू ने राजनीतिक मोर्चों पर भी हुंकार भरी. बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि जिस तरह बीजेपी ने बिहार और अन्य राज्यों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, वही इतिहास बंगाल में भी दोहराया जाएगा.

वहीं, मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सीएम किन लोगों के साथ और किस गुप्त मकसद से बाहर गए हैं, यह राज्य की जनता से छिपा नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे रहस्यमयी दौरों से झारखंड का क्या भला होगा?

दुमका में भव्य अभिनंदन

इससे पहले, दुमका पहुंचने पर आदित्य साहू का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. इंडोर स्टेडियम में आयोजित अभिनंदन समारोह में जरमुंडी विधायक दिलीप कुंवर समेत कई पूर्व सांसद और विधायकों ने शिरकत की. भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साहू ने आगामी चुनावों के लिए कमर कसने का आह्वान किया.