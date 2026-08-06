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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडमानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा में बवाल, CM हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग

मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा में बवाल, CM हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग

Jharkhand Monsoon Session: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की जा रही है. विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी विधायक बैनर पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे हैं. 

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 06 Aug 2026 11:16 AM (IST)
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झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार (6 अगस्त) से शुरू हो गया है. इस बीच सदन के पहले दिन विधानसभा में जमकर बवाल हुआ. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की जा रही है. विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी विधायक बैनर पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे हैं. 

इस बीच विपक्षी नेताओं द्वारा जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली पर जमकर हंगामा हुआ है. विपक्षी नेता सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रहे हैं. वहीं मानसून सत्र से पहले विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है. इस दौरान जेपीएससी को लेकर बवाल के आसार भी दिख रहे हैं.

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कितने दिन चलेगा मानसून सत्र

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र सात दिन चलेगा. सदन की कार्यवाही 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक चलेगी. वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट सात अगस्त को विधानसभा में पेश किया जाएगा. झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने सत्र शुरू होने से पहले बुधवार (5 अगस्त) को आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी विधायकों से मानसून सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की थी.

इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और राजद (राष्ट्रीय जनता दल) विधायक सुरेश पासवान समेत अन्य नेता शामिल हुए थे.

मानसून सत्र के बीच कई चीजों पर लगा प्रतिबंध

विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है. विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में हथियार या शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद, लाठी, धनुष-बाण लेकर चलने पर रोक लगाई गई है. इस दौरान किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक सभा आयोजित करने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Jharkhand News HEMANT SOREN Jharkhand Assembly Mansoon Session
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