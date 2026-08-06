आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, JPSC पर बवाल के आसार

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार (6 अगस्त) से शुरू होने जा रहा है. मानसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक कुल सात दिन के लिए निर्धारित हैं. सत्र के मद्देनजर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर भारी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं. सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी.

सरकार ने विधानसभा के बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र से पहले विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. अधिकारी ने बताया कि यह आदेश छह अगस्त को सुबह आठ बजे से 12 अगस्त को रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा.

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मार्च और प्रदर्शन करने पर रहेगी रोक

धारा 163 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, मार्च करने और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी. कई छात्र संगठनों ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में सात और 10 अगस्त को 'विधानसभा घेराव' का ऐलान किया है.

रांची प्रशासन के एक बयान के मुताबिक छठी झारखंड विधानसभा का छठा (मानसून) सत्र छह अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है. सुरक्षा के नजरिए से सदर, रांची के उप-संभागीय मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है.

इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

इसमें झारखंड उच्च न्यायालय (रांची) का इलाका शामिल नहीं है. बयान के अनुसार, निषेधाज्ञा अवधि के दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार के हथियार या शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद, लाठी, धनुष-बाण लेकर चलने पर रोक रहेगी. इसके अलावा किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक सभा आयोजित करने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

13वें दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी

बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर 13 दिन से छात्रों को प्रदर्शन लगातार जारी है. इस बीच गुरुवार को छात्रों और सरकार के बीच बातचीत की संभावना है. प्रदर्शनकारी छात्रों और सरकार के बीच स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत हो सकती है.

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