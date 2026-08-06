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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडआज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, JPSC पर बवाल के आसार

आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, JPSC पर बवाल के आसार

Jharkhand Assembly Monsoon Session: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार (6 अगस्त) से शुरू होने जा रहा है. इस बीच जेपीJPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर हंगामे के आसार दिख रहे है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 06 Aug 2026 09:22 AM (IST)
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झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार (6 अगस्त) से शुरू होने जा रहा है. मानसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक कुल सात दिन के लिए निर्धारित हैं. सत्र के मद्देनजर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर भारी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं. सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी. 

सरकार ने विधानसभा के बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र से पहले विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. अधिकारी ने बताया कि यह आदेश छह अगस्त को सुबह आठ बजे से 12 अगस्त को रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा. 

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मार्च और प्रदर्शन करने पर रहेगी रोक

धारा 163 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, मार्च करने और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी. कई छात्र संगठनों ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में सात और 10 अगस्त को 'विधानसभा घेराव' का ऐलान किया है. 

रांची प्रशासन के एक बयान के मुताबिक छठी झारखंड विधानसभा का छठा (मानसून) सत्र छह अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है. सुरक्षा के नजरिए से सदर, रांची के उप-संभागीय मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है.

इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

इसमें झारखंड उच्च न्यायालय (रांची) का इलाका शामिल नहीं है. बयान के अनुसार, निषेधाज्ञा अवधि के दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार के हथियार या शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद, लाठी, धनुष-बाण लेकर चलने पर रोक रहेगी. इसके अलावा किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक सभा आयोजित करने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

13वें दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी

बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर 13 दिन से छात्रों को प्रदर्शन लगातार जारी है. इस बीच गुरुवार को छात्रों और सरकार के बीच बातचीत की संभावना है. प्रदर्शनकारी छात्रों और सरकार के बीच स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत हो सकती है. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Jharkhand Assembly Session Ranchi News Jharkhand News
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