झारखंड में पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी, इन 12 जिलों में ठंड का येलो अलर्ट जारी

झारखंड में पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी, इन 12 जिलों में ठंड का येलो अलर्ट जारी

Jharkhand Weather News: 12 जिलों में अगले तीन दिन के लिए येलो अलर्ट जारी. नौ जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे. गुमला में 3.9 डिग्री सबसे कम. अगले तीन दिन में 2-3 डिग्री और गिरावट संभव.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: जतिन राय | Updated at : 24 Dec 2025 11:14 PM (IST)
Preferred Sources

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने झारखंड के 12 जिलों में अगले तीन दिन ठंड का पूर्वानुमान जताते हुए बुधवार को ‘येलो अलर्ट’ जारी किया. आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, रांची, खूंटी और बोकारो के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है. इसके अनुसार, इन जिलों में बृहस्पतिवार सुबह साढ़े आठ बजे से शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे तक ठंड का प्रभाव रहने की संभावना है.

नौ जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे

इसके अलावा, नौ जिलों में शीतलहर की स्थिति जारी है, जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है. बोकारो, कोडरमा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा, ‘‘झारखंड के निचले क्षोभमंडल में उत्तर-पश्चिम से पश्चिम की ओर हवाएं चल रही हैं. उत्तर-पश्चिमी और मध्य के कुछ जिलों में ठंड का प्रभाव जारी रहने की संभावना है और यह स्थिति 27 दिसंबर तक बनी रह सकती है.’’

उन्होंने बताया कि अगले तीन दिन में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है, इसके बाद अगले दो दिन तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा.

'सुबह यात्रा में रखें सावधानी'

अभिषेक आनंद ने कम दृश्यता के कारण सुबह के समय यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह भी दी. बुलेटिन के अनुसार, गुमला में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो राज्य में सबसे कम रहा. इसके बाद डालटनगंज में 6.1 डिग्री और हजारीबागलोहरदगा में 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसमें कहा गया है कि रांची में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 11.6 डिग्री और जमशेदपुर में 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

Published at : 24 Dec 2025 11:14 PM (IST)
Jharkhand Weather News Ranchi News Jharkhand News
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
