हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडजमशेदपुर: विक्रम शर्मा की देहरादून में गोली मारकर हत्या, माफिया अखिलेश सिंह का था करीबी

जमशेदपुर: विक्रम शर्मा की देहरादून में गोली मारकर हत्या, माफिया अखिलेश सिंह का था करीबी

Jamshedpur News: विक्रम शर्मा जब भी जमशेदपुर आता था तो उसके साथ एक गाड़ी का काफिला और कई 20 से अधिक लड़कों को लेकर साथ चलते थे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, दानिश खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Feb 2026 04:58 PM (IST)
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुक्रवार (13 फरवरी) को सुबह सनसनीखेज वारदात में जमशेदपुर के विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. विक्रम शर्मा दुमका जेल में बंद माफिया डॉन अखिलेश सिंह का सहयोगी था. घटना शहर के व्यस्त इलाके स्थित सिल्वर सिटी मॉल में हुई, जहां जिम से लौट रहे विक्रम पर दो हमलावरों ने नजदीक से फायरिंग कर दी. तीन गोलियां लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

ट्रांसपोर्टर अशोक शर्मा हत्याकांड में विक्रम शर्मा और उसके भाई अरविंद शर्मा को आरोपी बनाया गया था और दोनों भाई कई महीनो तक जेल में थे. वहीं विक्रम शर्मा जब भी जमशेदपुर आता था तो उसके साथ एक गाड़ी का काफिला और कई 20 से अधिक लड़कों को लेकर साथ चलते थे. 

प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ा था विक्रम

उनको पहले से ही अंदेशा था कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है जमशेदपुर के कई मामलों में कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह के साथ नाम माने के बाद सभी मामलों में कोर्ट से बरी कर दिया गया था. विक्रम जमशेदपुर का रहने वाला था और प्रॉपर्टी डीलिंग और स्टोन क्रशर संचालन के व्यवसाय से जुड़ा था. 

सभी पहलुओं पर जांच कर रही पुलिस

सूत्रों के अनुसार उसका नाम दुमका जेल में बंद माफिया डॉन अखिलेश सिंह से भी जुड़ता रहा है. चर्चा है कि विक्रम शर्मा कभी उसका करीबी और गुरु माना जाता था. हालांकि पुलिस ने इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं पर जांच की बात कही है.

Input By : नीरज तिवारी
Published at : 13 Feb 2026 04:58 PM (IST)
Dehradun News Jamshedpur News Jharkhand News
