गिरिडीह: जर्जर सड़क पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, बनाई मानव शृंखला

झारखंड के गिरिडीह जिले के तेलोडीह पंचायत में जर्जर और बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया है. सड़क निर्माण और तत्काल मरम्मत की मांग को लेकर पंचायत वासियों ने मुखिया शब्बीर आलम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मानव शृंखला बनाई और तेलोडीह पेट्रोल पंप से फॉरेस्ट कॉलोनी तक पैदल मार्च कर प्रशासन का ध्यान सड़क की खराब स्थिति की ओर आकर्षित किया.

विरोध प्रदर्शन में बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे भी शामिल

विरोध प्रदर्शन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए. ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल स्थिति के खिलाफ आवाज उठाते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की मुख्य सड़क पिछले करीब दो वर्षों से जर्जर हालत में है. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोगों को रोजाना आने-जाने में काफी परेशानी होती है. बारिश के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क की स्थिति और खराब हो जाती है. लोगों को पैदल चलने के साथ-साथ बाइक और अन्य वाहनों से आने-जाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

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सड़क निर्माण नहीं किया तो भूख हड़ताल का अपनाएंगे रास्ते

ग्रामीणों ने कहा कि सड़क की समस्या को लेकर कई बार प्रशासन और संबंधित विभाग से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है. इसी वजह से पंचायत वासियों ने एकजुट होकर मानव शृंखला और पैदल मार्च के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया. मुखिया शब्बीर आलम ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कराने या तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सड़क की समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो पंचायतवासी चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे. जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल जैसे आंदोलन का भी रास्ता अपनाया जाएगा.

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