गिरिडीह में भाजयुमो नेता की हत्या से तनाव, सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन

झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह भाजयुमो नेता मिथिलेश यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. 27 वर्षीय मिथिलेश यादव का शव हेसला गांव के पास नेशनल हाईवे के बीच सड़क पर मिला. शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

बताया जाता है कि शुक्रवार सुबह कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. इसी दौरान उनकी नजर सड़क पर पड़े युवक के शव पर पड़ी. लोगों ने इसकी सूचना आसपास के ग्रामीणों और पुलिस को दी. जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंच गए.

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सड़क पर लाश रखकर किया प्रदर्शन

शुरुआती जानकारी के अनुसार, मिथिलेश के सिर में गोली मारी गई थी, घटना से नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया. इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात प्रभावित हुआ. बगोदर प्रमुख आशा महतो समेत कई स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे. लोग घटना की जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे.

पुलिस ने की प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश

वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ धनंजय राम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने लोगों से बातचीत कर जाम हटाने का प्रयास किया. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया गया कि मिथिलेश यादव हेसला गांव के रहने वाले थे. वह नेशनल हाईवे के पास सर्विस सेंटर चलाते थे.

पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश

परिजनों के अनुसार, गुरुवार देर रात वह अपनी मां से दुकान में जाकर सोने की बात कहकर घर से निकले थे. इसके बाद सुबह उनका शव हाईवे पर मिला, फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है और आरोपियों की पहचान भी नहीं हुई है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घटना के बाद परिवार में मातम है और ग्रामीणों में भी आक्रोश देखा जा रहा है.

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