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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडगिरिडीह: जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीण नाराज, आंदोलन की चेतावनी

गिरिडीह: जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीण नाराज, आंदोलन की चेतावनी

Giridih News In Hindi: गिरिडीह के तेलोडीह पंचायत में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया. मुखिया ने जल्द मरम्मत न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

Written By : पंचानंद राय |  Updated at : 20 Aug 2026 06:14 PM (IST)
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झारखंड के गिरिडीह जिले के तेलोडीह पंचायत में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है. सड़क निर्माण और तत्काल मरम्मत की मांग को लेकर पंचायतवासियों ने मुखिया शब्बीर आलम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाई और तेलोडीह पेट्रोल पंप से फॉरेस्ट कॉलोनी तक पैदल मार्च निकाला.

दो साल से खराब है पंचायत की मुख्य सड़क

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की मुख्य सड़क पिछले करीब दो वर्षों से बदहाल है. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोगों को रोजाना आने-जाने में काफी परेशानी होती है.

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बारिश के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे सड़क पर चलना और भी मुश्किल हो जाता है. बाइक और दूसरे वाहनों से आने-जाने वाले लोगों को भी हादसे का डर बना रहता है.

विरोध प्रदर्शन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए. ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रशासन से सड़क की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की. उनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रशासन और संबंधित विभाग से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम ने कहा कि ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं. प्रशासन को जल्द से जल्द सड़क का निर्माण शुरू कराना चाहिए या कम से कम तत्काल इसकी मरम्मत करानी चाहिए.

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उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पंचायतवासी चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे. जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल का रास्ता भी अपनाया जाएगा. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि इसे नजरअंदाज करना लोगों की परेशानी को और बढ़ाना है.

Published at : 20 Aug 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
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