झारखंड के देवघर में हादसा, रेलवे फाटक पर ट्रेन ने ट्रक को मारी टक्कर

झारखंड स्थित देवघर में एम्स रोड स्थित नावाडीह रेल फाटक पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक ट्रक ट्रेन की चपेट में आ गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. घटना की जानकारी मिलते ही जसीडीह पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक समपार फाटक के पास रुका हुआ और दूसरी ओर से आ रही ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी. बताया गया कि ट्रक में धान लादा गया था.

ये हादसा झारखंड के देवघर में हुआ है, जहां रेल फाटक पर खड़े ट्रक में ट्रेन ने टक्कर मार दी. हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही जसीडीह पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया.फिलहाल ट्रैक पर यातायात बहाल करने और दुर्घटना के कारणों की… pic.twitter.com/kCNbcJkk8W — ABP News (@ABPNews) January 22, 2026

घटना पर क्या बोली रेलवे?

फिलहाल ट्रैक पर यातायात बहाल करने और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. देवघर में हुए रेल-ट्रक हादसे पर रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक रेलवे फाटक खुला हुआ था, इसी वजह से ट्रक रेलवे ट्रैक पर आ गया. ईस्टर्न रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल रेल यातायात को पूरी तरह सुचारू कर दिया गया है और अप लाइन के साथ-साथ डाउन लाइन पर भी ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है.

ईस्टर्न रेलवे के CPRO के अनुसार इस बात की जांच की जा रही है कि रेलवे फाटक आखिर कैसे खुला रह गया. जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए सिग्नल दिया गया था या नहीं, साथ ही इस पहलू की भी पड़ताल की जा रही है कि कहीं भीड़ में से किसी व्यक्ति ने रेलवे फाटक तो नहीं खोल दिया. मौके पर रेलवे की जांच अधिकारियों की टीम मौजूद है, जो पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है. रेलवे के मुताबिक इस घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है.