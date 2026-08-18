JSSC-CGL केस: TDPL के मार्केटिंग मैनेजर की पत्नी और भाई गिरफ्तार

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सीआईडी की जांच जारी है. इस बीच TDPL के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और सगे भाई अक्षय तिवारी को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है. दोनों पर JPSC और JSSC-CGL में अवैध तरीके से नौकरी हासिल करने का आरोप है. अभय तिवारी पहले ही जेल जा चुका है.

अभय तिवारी ने 13 साल में पास की थीं 12 प्रतियोगी परीक्षाएं!

सीआईडी ने अभय की पत्नी और भाई से पूछताछ की. अभय तिवारी को भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) के पद पर तैनात अभय तिवारी को सीआईडी ने 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था. अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान CID को पता चला कि अभय ने पिछले 13 साल में करीब 12 प्रतियोगी परीक्षाएं पास की थीं.

अभय तिवारी ने कौन-कौन सी प्रतियोगी परीक्षा पास की

सीआईडी के मुताबिक इनमें 2018 की पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा, 2013 की नौसेना एसएआर परीक्षा, 2014 की भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) सहायक परीक्षा, आईआरबी कांस्टेबल परीक्षा, 2018 की सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल परीक्षा और 2014 की नॉर्दर्न कोलफील्ड्स (एनसीएल) परीक्षा शामिल हैं.

टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) के पूर्व मार्केटिंग मैनेजमेंट कर्मचारी अभय तिवारी ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित पीजीटी शिक्षक और संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षाएं भी पास की थीं. इसके अलावा उसने सहायक वन संरक्षक (एसीएफ), वन क्षेत्र पदाधिकारी (एफआरओ) और खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) की परीक्षाएं भी पास की थीं.

अभय तिवारी की उम्मीदवारी से जुड़े रिकॉर्ड की जांच जारी

अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि तिवारी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से आयोजित 11वीं और 13वीं झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षाएं भी पास की थीं. एक अधिकारी ने बताया कि सीआईडी अभय तिवारी की उम्मीदवारी से जुड़े रिकॉर्ड, आवेदन पत्र, दस्तावेज, मूल्यांकन रिकॉर्ड, चयन प्रक्रिया डिटेल्स और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों द्वारा दी गई अन्य जानकारी की जांच कर रही है.

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