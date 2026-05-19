हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडChaibasa News: पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, 2 माओवादी ढेर

Chaibasa News: पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, 2 माओवादी ढेर

Jharkhand Naxal Encounter: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. पोड़ाहाट जंगल में हुई मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए.

By : चंद्रमणि | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 19 May 2026 09:37 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षाबलों को नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. जिले के सोनुवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोड़ाहाट जंगल (केड़ाबीर के पास) में मंगलवार सुबह सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. इस गोलीबारी में दो नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है.

पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु ने इस मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में सुरक्षाबलों की सतर्कता बढ़ा दी गई है और सघन तलाशी अभियान (Search Operation) अब भी जारी है. पूरे सारंडा और आसपास के वन क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

Giridih News: शर्ट-पैंट और सनग्लास में आया चोर CCTV में कैद, मिनटों में स्कूटी चोरी कर हुआ फरार

सुबह 6 बजे हुआ आमना-सामना

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कोबरा 209 (COBRA 209) बटालियन के जवान पिछले दो दिनों से सोनुवा और गोइलकेरा थाना क्षेत्र के घने जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ विशेष सर्च अभियान चला रहे थे. इसी कड़ी में मंगलवार तड़के करीब छह बजे कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान केड़ाबीर इलाके में जवानों का नक्सलियों से आमना-सामना हो गया. नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और मुंहतोड़ जवाब दिया. दोनों तरफ से घंटों तक रुक-रुक कर हुई इस ताबड़तोड़ फायरिंग में दो माओवादी ढेर हो गए.

सारंडा से पोड़ाहाट की ओर शिफ्ट हो रहे नक्सली

खुफिया एजेंसियों के अनुसार, माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा के नेतृत्व में नक्सली दस्ता अब भी इस इलाके में सक्रिय है. हाल ही में गोइलकेरा थाना क्षेत्र में एक पूर्व नक्सली रमेश चांपिया की हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद से ही ऐसे इनपुट मिल रहे थे कि नक्सली अपने पुराने गढ़ सारंडा से निकलकर कोल्हान और पोड़ाहाट जंगल के आसपास के इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

सुरक्षाबलों का 'ऑपरेशन क्लीन' तेज

नक्सलियों के इस नए मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपना शिकंजा कस दिया है. इससे पहले 29 अप्रैल को भी सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में 1 लाख रुपये के इनामी नक्सली इसराइल पूर्ति ऊर्फ अमृत को मार गिराया था. लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि पुलिस और सीआरपीएफ जल्द ही इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ कोई बड़ा 'ऑपरेशन क्लीन' चला सकती है. फिलहाल, जंगल के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की पैनी नज़र है और नक्सलियों के साथ लुकाछिपी का खेल जारी है.

Giridih News: गिरिडीह में प्रेमिका से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा शादीशुदा युवक, 7 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

About the author चंद्रमणि

चंद्रमणि नक्सल और क्राइम के मामलों में एक्सपर्ट हैं. 10 सालों से झारखंड के सरायकेला खरसावां और चाईबासा जिले से पत्रकारिता कर रहे हैं. वो साल 2019 से एबीपी न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैं.
Read More
Published at : 19 May 2026 09:37 PM (IST)
Tags :
Chaibasa News Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
Chaibasa News: पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, 2 माओवादी ढेर
चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, 2 माओवादी ढेर
झारखंड
Giridih News: शर्ट-पैंट और सनग्लास में आया चोर CCTV में कैद, मिनटों में स्कूटी चोरी कर हुआ फरार
गिरिडीह: शर्ट-पैंट और सनग्लास में आया चोर CCTV में कैद, मिनटों में स्कूटी चोरी कर हुआ फरार
झारखंड
Giridih News: गिरिडीह में प्रेमिका से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा शादीशुदा युवक, 7 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा
गिरिडीह: प्रेमिका से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 7 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा
झारखंड
झारखंड: मंडप सजा था, हो रहीं थी रस्में, सिंदूर भरने से पहले दुल्हन ने किया शादी से इनकार, खाली हाथ लौटी बारात
झारखंड: मंडप सजा था, हो रहीं थी रस्में, सिंदूर भरने से पहले दुल्हन ने किया शादी से इनकार, खाली हाथ लौटी बारात
Advertisement

वीडियोज

Samay Raina के शो से सामने आई तस्वीर, पैनल में दिखीं आलिया भट्ट और शरवरी
शादी को लेकर Sara Ali Khan का बड़ा बयान, बोलीं- जल्दबाजी में नहीं करूंगी शादी
Man Atisundar: Radhya की महीनों की मेहनत रंग लाई, खुली Niharika की पोल
Bollywood News: सोशल मीडिया पर तन्हाई वाले पोस्ट से मचा हड़कंप, भाईजान को खुद आकर बयां करना पड़ा सच
Salman Khan ने बताया क्यों नहीं पढ़ते scripts, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सावधान! यूपी में 19 और 20 मई को लू का रेड अलर्ट, सीधे धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह
सावधान! यूपी में 19 और 20 मई को लू का रेड अलर्ट, सीधे धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच अचानक बदला राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, इस खिलाड़ी को मिली कमान
IPL 2026 के बीच अचानक बदला राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, इस खिलाड़ी को मिली कमान
इंडिया
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
बॉलीवुड
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
विश्व
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
हेल्थ
Fake Turmeric: मिलावटी हल्दी से गई दुल्हन की जान, कहीं आप भी बाजार से तो नहीं ला रहे? ऐसे करें पहचान
मिलावटी हल्दी से गई दुल्हन की जान, कहीं आप भी बाजार से तो नहीं ला रहे? ऐसे करें पहचान
जनरल नॉलेज
Chocolate History: कैसे हुआ था चॉकलेट का आविष्कार, जानें किस चीज में सबसे पहले हुआ इसका इस्तेमाल?
कैसे हुआ था चॉकलेट का आविष्कार, जानें किस चीज में सबसे पहले हुआ इसका इस्तेमाल?
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget