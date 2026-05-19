Chaibasa News: पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, 2 माओवादी ढेर

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षाबलों को नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. जिले के सोनुवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोड़ाहाट जंगल (केड़ाबीर के पास) में मंगलवार सुबह सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. इस गोलीबारी में दो नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है.

पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु ने इस मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में सुरक्षाबलों की सतर्कता बढ़ा दी गई है और सघन तलाशी अभियान (Search Operation) अब भी जारी है. पूरे सारंडा और आसपास के वन क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

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सुबह 6 बजे हुआ आमना-सामना

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कोबरा 209 (COBRA 209) बटालियन के जवान पिछले दो दिनों से सोनुवा और गोइलकेरा थाना क्षेत्र के घने जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ विशेष सर्च अभियान चला रहे थे. इसी कड़ी में मंगलवार तड़के करीब छह बजे कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान केड़ाबीर इलाके में जवानों का नक्सलियों से आमना-सामना हो गया. नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और मुंहतोड़ जवाब दिया. दोनों तरफ से घंटों तक रुक-रुक कर हुई इस ताबड़तोड़ फायरिंग में दो माओवादी ढेर हो गए.

सारंडा से पोड़ाहाट की ओर शिफ्ट हो रहे नक्सली

खुफिया एजेंसियों के अनुसार, माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा के नेतृत्व में नक्सली दस्ता अब भी इस इलाके में सक्रिय है. हाल ही में गोइलकेरा थाना क्षेत्र में एक पूर्व नक्सली रमेश चांपिया की हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद से ही ऐसे इनपुट मिल रहे थे कि नक्सली अपने पुराने गढ़ सारंडा से निकलकर कोल्हान और पोड़ाहाट जंगल के आसपास के इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

सुरक्षाबलों का 'ऑपरेशन क्लीन' तेज

नक्सलियों के इस नए मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपना शिकंजा कस दिया है. इससे पहले 29 अप्रैल को भी सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में 1 लाख रुपये के इनामी नक्सली इसराइल पूर्ति ऊर्फ अमृत को मार गिराया था. लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि पुलिस और सीआरपीएफ जल्द ही इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ कोई बड़ा 'ऑपरेशन क्लीन' चला सकती है. फिलहाल, जंगल के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की पैनी नज़र है और नक्सलियों के साथ लुकाछिपी का खेल जारी है.

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