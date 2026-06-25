हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडबोकारो: लापता पुष्पा कुमारी मामले में बड़ा खुलासा, बरामद कंकाल के दांत का DNA मैच

बोकारो: लापता पुष्पा कुमारी मामले में बड़ा खुलासा, बरामद कंकाल के दांत का DNA मैच

Bokaro News In Hindi: झारखंड के बोकारो जिले से करीब 11 महीने पहले लापता हुई 18 वर्षीय युवती पुष्पा कुमारी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. कंकाल के दांत का DNA पुष्पा से मैच हो गया है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 25 Jun 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के बोकारो जिले से करीब 11 महीने पहले लापता हुई 18 वर्षीय युवती पुष्पा कुमारी के मामले में गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया. अदालत को बताया गया कि कोलकाता स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) की जांच रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान बरामद किए गए कंकाल के दांत से प्राप्त डीएनए नमूने का मिलान पुष्पा के डीएनए प्रोफाइल से हुआ है.

हालांकि, पूरे कंकाल का डीएनए अभी तक उसके माता-पिता के डीएनए से पूरी तरह मेल नहीं खाया है. यह मामला बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र का है. यहां की रहने वाली पुष्पा कुमारी 31 जुलाई 2025 को अचानक लापता हो गई थी. लंबे समय तक उसका कोई सुराग न मिलने पर उसकी मां रेखा देवी ने झारखंड हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर बेटी की बरामदगी की मांग की थी.

Jharkhand: मानसून की सुस्त चाल से बढ़ी किसानों की चिंता, 60% कम बारिश से धान की बुवाई पर संकट

पुलिस ने बरामद किया था नर कंकाल

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर दिनेश कुमार महतो नामक युवक को गिरफ्तार किया था. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में युवती की हत्या करने की बात स्वीकार की थी. उसकी निशानदेही पर एक स्थान से नरकंकाल बरामद किया गया था.

लैब भेजा गया था कंकाल और युवती के परिजनों का DNA

पुष्पा के परिजनों ने शुरू से ही इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बरामद कंकाल उनकी बेटी का नहीं है. इसी विवाद को देखते हुए हाई कोर्ट के निर्देश पर कंकाल और युवती के परिजनों के डीएनए नमूने कोलकाता की सीएफएसएल लैब भेजे गए थे. गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत को जांच रिपोर्ट की जानकारी दी गई. सुनवाई के दौरान विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्य भी अदालत में मौजूद थे.

हाईकोर्ट ने निचली अदालत ने मांगी कार्रवाई के संबंध में जानकारी

हाईकोर्ट ने निचली अदालत में इस मामले से संबंधित चल रही कार्रवाई की जानकारी मांगी है. साथ ही राज्य सरकार से पूछा है कि जांच में कथित लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है. अदालत ने पुलिस को बरामद कंकाल से संबंधित पंचनामा और अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने का निर्देश भी दिया.

पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्यों और कानून के अनुरूप करे कार्रवाई- HC

वहीं, अदालत को बताया गया कि पुष्पा के परिजन अब भी यह मानने को तैयार नहीं हैं कि बरामद कंकाल उनकी बेटी का है. हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों और कानून के प्रावधानों के अनुरूप आगे की कार्रवाई करे. मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी.

रांची के JSCA स्टेडियम में झारखंड T-20 फाइनल के दौरान भारी भीड़ से भगदड़, कई घायल

Published at : 25 Jun 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Jharkhand High Court Bokaro News Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
बोकारो: लापता पुष्पा कुमारी मामले में बड़ा खुलासा, बरामद कंकाल के दांत का DNA मैच
बोकारो: लापता पुष्पा कुमारी मामले में बड़ा खुलासा, बरामद कंकाल के दांत का DNA मैच
झारखंड
Jharkhand: मानसून की सुस्त चाल से बढ़ी किसानों की चिंता, 60% कम बारिश से धान की बुवाई पर संकट
झारखंड: मानसून की सुस्त चाल से बढ़ी किसानों की चिंता, 60% कम बारिश से धान की बुवाई पर संकट
झारखंड
रांची के JSCA स्टेडियम में झारखंड T-20 फाइनल के दौरान भारी भीड़ से भगदड़, कई घायल
रांची के JSCA स्टेडियम में झारखंड T-20 फाइनल के दौरान भारी भीड़ से भगदड़, कई घायल
झारखंड
झारखंड में क्या टूट जाएगा INDIA गठबंधन? CM हेमंत सोरेन की पार्टी ने साफ तक दी तस्वीर
झारखंड में क्या टूट जाएगा INDIA गठबंधन? CM हेमंत सोरेन की पार्टी ने साफ तक दी तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Japan Earthquake: जापान में 6.9 तीव्रता के झटकों से दहल उठे लोग | Breaking | ABP News
Venezuela Earthquake: भूकंप से थर्राया वेनेजुएला, सैकड़ों इमारतें जमींदोज, देखिए लाइव तस्वीरें
Carry On Jatta 4 की स्टारकास्ट ने दिल्ली में की मस्ती और शेयर की फिल्म की दिलचस्प बातें
Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, सलमान खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'
पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सांसद संजय सिंह ने SIT को लिखी चिट्ठी, जमीन घोटाले के दिए सबूत
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सांसद संजय सिंह ने SIT को लिखी चिट्ठी, जमीन घोटाले के दिए सबूत
इंडिया
'भगवाकरण, शाकाहार को बढ़ावा...', कर्नाटक में NCERT की नई कन्नड़ किताब पर बवाल! संगठन ने उठाए सवाल
'भगवाकरण, शाकाहार को बढ़ावा...', कर्नाटक में NCERT की नई कन्नड़ किताब पर बवाल! संगठन ने उठाए सवाल
क्रिकेट
Who is Jay Mundra: भारत के सामने होगा राजस्थान का ये तेज गेंदबाज, आयरलैंड के लिए डेब्यू करने को तैयार
भारत के सामने होगा राजस्थान का ये तेज गेंदबाज, आयरलैंड के लिए डेब्यू करने को तैयार, जानिए नाम
बॉलीवुड
104 डिग्री फीवर में अक्षय कुमार ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का 'घिस घिस' सॉन्ग, अक्षरा सिंह का खुलासा, बोलीं- 'मैं ब्लैंक हो गई थी'
104 डिग्री फीवर में अक्षय ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का गाना, अक्षरा सिंह का खुलासा
इंडिया
Explained: पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? विदेश मंत्रालय के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?
पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? MEA के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?
इंडिया
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ट्रेंडिंग
Viral Post: तेजस एक्सप्रेस में यात्री को परोसा दिया 'मक्खी वाला खाना', सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर
तेजस एक्सप्रेस में यात्री को परोसा दिया 'मक्खी वाला खाना', सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget