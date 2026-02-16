वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भक्तों को फ्री में बांटा प्रसाद, महाशिवरात्रि से हुई शुरुआत

जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रविवार (15 फरवरी) को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वैदिक रीति-रिवाजों और कन्या पूजन के बाद पवित्र मंदिर में पूजा करने वाले सभी भक्तों को मुफ्त प्रसाद बांटना शुरू किया. इस पहल को औपचारिक रूप से बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने इस महीने की शुरुआत में हुई श्राइन बोर्ड की 76वीं मीटिंग के दौरान लॉन्च किया था. इस पहल के लॉन्च के बाद, श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों के बीच मुफ्त बांटने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया एक इम्प्रोवाइज्ड पाउच प्रसाद पेश किया है. पाउच में सूखे मेवे, एक पवित्र मौली (कलावा) और पवित्र पिंडियों को दिखाता हुआ एक यादगार सिक्का है, जो श्री माता वैष्णो देवी जी के दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है. पाउच को हाइजीन, पवित्रता और इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखते हुए सोच-समझकर डिजाइन किया गया है.

फ्री प्रसाद वितरण पर क्या बोले बोर्ड के चीफ?

बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सचिन कुमार वैश्य ने कहा कि फ्री प्रसाद बांटना महाशिवरात्रि के शुभ मौके से शुरू किया गया है, जिसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है. उन्होंने बताया कि पवित्र गुफा के बाहर निकलने के रास्ते पर दर्शन के बाद तीर्थयात्रियों को प्रसाद आसानी से और आसानी से मिल सके. यह पक्का करने के लिए बांटने का काम सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है.

उन्होंने आगे जोर दिया कि इस पहल के जरिए श्राइन बोर्ड का मकसद पवित्र गुफा में आने वाले हर भक्त को आशीर्वाद की एक पवित्र निशानी देना है. तीर्थयात्रियों की भलाई के लिए बोर्ड के वादे को दोहराते हुए सीईओ ने कहा कि बोर्ड हर साल तीर्थ यात्रा पर आने वाले लाखों भक्तों के लिए यात्रा को और ज्यादा आरामदायक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर बनाने के लिए सुविधाओं को अपग्रेड करना और तीर्थयात्रियों के लिए अच्छे तरीके अपनाना जारी रखेगा.

फ्री सर्विस देने के लिए बोर्ड की लगातार पहल

श्राइन बोर्ड लगातार भक्तों को जरूरी सर्विस फ्री में देने के लिए कई पहल कर रहा है. इसका मकसद यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से पूरा करना है. इनमें मुफ्त रहने की जगह, अलग-अलग जगहों पर लंगर, क्लोकरूम और कंबल की सुविधा शामिल है.

साथ ही दिव्यांग तीर्थयात्रियों के लिए बैटरी कार सर्विस और यात्रा के रास्ते में अच्छी सुविधाओं वाली डिस्पेंसरी के जरिए मेडिकल सर्विस शामिल हैं. तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए वॉटर एटीएम, सफाई सर्विस, वेटिंग हॉल और सहायता बूथ जैसी सुविधाएँ भी बनाई गई हैं.

हाल ही में शुरू किया गया मुफ्त प्रसाद बांटना श्राइन बोर्ड के तीर्थयात्रियों की भलाई को बढ़ाने और यह पक्का करने के लिए लगातार कमिटमेंट को दिखाता है कि हर भक्त को तीर्थयात्रा के दौरान शारीरिक आराम और आध्यात्मिक रूप से अच्छा अनुभव मिले.