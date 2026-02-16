हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर: 209 करोड़ के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का पर्दाफाश, MBBS डॉक्टर समेत कई गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर: 209 करोड़ के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का पर्दाफाश, MBBS डॉक्टर समेत कई गिरफ्तार

Jammu Kashmir Police News: मामले में MBBS डॉक्टर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों से आठ और लोगों को भी गिरफ्तार किया है. इसमें अभी और गिरफ्तारियों से इनकार नहीं किया गया है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 16 Feb 2026 06:09 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 209 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन वाले एक बड़े ट्रांसनेशनल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने हरियाणा के एक MBBS डॉक्टर समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों से आठ और लोगों को भी गिरफ्तार किया है. इसमें अभी और गिरफ्तारियों से इनकार नहीं किया गया है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि स्कैम में ठगी गई असली रकम 400 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है, क्योंकि जांच अभी भी चल रही है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि यह मामला तब सामने आया जब गंदेरबल के सफापोरा इलाके के फिरदौस अहमद मीर नाम के एक स्थानीय नागरिक ने पुलिस स्टेशन में पहचान की चोरी और अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल्स के गैर-कानूनी इस्तेमाल का दावा करते हुए शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

शिकायत के बाद, नकली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पहचान की चोरी और धोखाधड़ी के आरोप में FIR नंबर 08/2026 दर्ज की गई. SSP गंदेरबल खलील अहमद पोसवाल ने मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और कुछ ही समय में स्कैम की डरावनी बातें सामने आ गईं.

जांच में पता चला कि सोशल मीडिया और सर्च इंजन पर चलने वाली फ्रॉड वेबसाइटें नकली कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ज्यादा रिटर्न का वादा करके इन्वेस्टर्स को लुभाती थीं. पीड़ितों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मनाया जाता था, जिसे बाद में बडगाम, श्रीनगर, गंदेरबल, बारामूला और दूसरे जिलों के लोगों के लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था.

अलग-अलग जगह पर जमा किए गए पैसे

बताया गया है कि ठगी के पैसे को कई अकाउंट के जरिए जमा किया गया. जिसे जम्मू-कश्मीर के बाहर, और कुछ मामलों में देश के बाहर ट्रांसफर कर दिया गया, ताकि पता न चले. पुलिस ने कथित मुख्य हैंडलर की पहचान एकांत योग दत्त के तौर पर की है. इसे डॉ. मॉर्फिन के नाम से भी जाना जाता है, और वह हरियाणा के हिसार का रहने वाला है.

आरोपी हैंडलर को चीन से लौटते समय दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया. जांच करने वालों के मुताबिक उसने विदेश में पढ़ाई के दौरान विदेशी नागरिकों के साथ संबंध बनाए और बड़े नेटवर्क को कोऑर्डिनेट किया. कश्मीर से आठ और लोगों को कथित तौर पर रीजनल हेड और अकाउंट मोबिलाइजर के तौर पर काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

मामले पर पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने कहा कि आरोपी गरीबी रेखा से नीचे के अकाउंट होल्डर्स को टारगेट करते थे, और उनके बैंक अकाउंट और ATM कार्ड का एक्सेस देने के बदले उन्हें हर महीने 8,000 से 10,000 रुपये देते थे.

जांच के दौरान कुछ बैंक कर्मचारियों के नकली प्लेटफॉर्म से जुड़े QR कोड को आसान बनाने में शामिल होने का भी पता चला है. अब तक, 835 बैंक अकाउंट की डिटेल्स इकट्ठा की गई हैं, जिनमें से 290 अकाउंट में ट्रांजैक्शन वेरिफाई किए गए हैं.

209 करोड़ का पता लगाया गया है- पुलिस

पुलिस ने कहा कि 209 करोड़ रुपये का पता लगाया गया है, और अकाउंट और अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन की डिटेल्स के पूरी तरह वेरिफिकेशन के बाद यह आंकड़ा 400 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है.

SSP गंदेरबल, खलील पोसवाल ने कहा, "ऐसे अकाउंट मिले हैं जिनके जरिए आरोपियों ने 2-3 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन किया है और अब ED और IT नोटिस असली अकाउंट होल्डर्स को भी भेजे जाएंगे. सेंट्रल एजेंसियां भी मामले की जांच करेंगी."

मामले में आगे की जांच जारी

पैसे के ट्रेल का पता लगाने और आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए आगे की जांच चल रही है. धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का पर्दाफाश, एक बड़े 'म्यूल अकाउंट' स्कैम के पर्दाफाश के ठीक बाद हुआ है. इसमें हवाला चैनलों के जरिए भारत में आतंक का पैसा ट्रांसफर करने के लिए आठ हजार से ज्यादा अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था.

इस सफलता के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे कम रिटर्न का वादा करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के झांसे में न आएं और नेशनल साइबरक्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन के जरिए साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट करें.

Published at : 16 Feb 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS
