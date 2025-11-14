BJP के लिए पहली खुशखबरी, इस सीट पर मारी बाजी, चुनाव आयोग ने घोषित किया रिजल्ट

बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की नगरोटा सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है. चुनाव आयोग ने नतीजे घोषित कर दिए. बीजेपी की देवयानी राणा 24647 वोटों से जीत गई हैं. उन्हें कुल 42350 वोट मिले. दूसरे नंबर पर हर्ष देव सिंह (Jammu & Kashmir National Panthers Party India)) रहे जिन्हें 17703 वोट मिले. नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम 10872 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं. देवयानी राणा के पिता देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी. बीजेपी ने देवयानी को टिकट दिया और वो जीतने में कामयाब हो गईं.

जीत के बाद क्या बोलीं देवयानी राणा?

जीत के बाद देवयानी राणा ने कहा, "हमारा सौभाग्य है कि जिस तरह से नगरोटा ने 2024 में बढ़ चढ़कर राणा साहब (पिता) को आशीर्वाद किया था, एक बार फिर परिवार होने का फर्ज निभाया है. भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शी नेतृत्व में हमें शामिल होने का मौका मिला. हम बीजेपी के हर बड़े सियासतदान का धन्यवाद करते हैं. भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो जीतने के लिए लड़ती है, उसी का अंजाम आज यहां आपको नगरोटा और बिहार में भी देखने को मिल रहा है."

#WATCH | Newly-elected BJP MLA from Nagrota, Devyani Rana says, "I am fortunate that the manner in which Nagrota blessed Rana sahib (her father, late MLA Devender Singh Rana), they did their duty of being a family today too and blessed me. I will be thankful to them...When BJP… https://t.co/9rT15GOlVC pic.twitter.com/sQmqebcDrS — ANI (@ANI) November 14, 2025

देवयानी राणा ने आगे कहा कि हमारा आगे का लक्ष्य है कि बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा करें. नगरोटा के हर मतदाता का हम धन्यवाद करते हैं.

इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिला विकास परिषद की मौजूदा सदस्य शमीम बेगम को मैदान में उतारा. जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार हर्ष देव सिंह राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और रामनगर से तीन बार के विधायक रह चुके हैं.

नगरोटा में 11 नवंबर को मतदान हुआ था और 75 फीसदी से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था.देवयानी राणा पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, जिनके निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है. उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में यहां से जीत दर्ज की थी. पिछले साल उनका निधन हो गया था.