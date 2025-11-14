हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirBJP के लिए पहली खुशखबरी, इस सीट पर मारी बाजी, चुनाव आयोग ने घोषित किया रिजल्ट

BJP के लिए पहली खुशखबरी, इस सीट पर मारी बाजी, चुनाव आयोग ने घोषित किया रिजल्ट

Nagrota Byelection Result: जम्मू कश्मीर की नगरोट सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. बीजेपी ने यहां से जीत हासिल कर ली है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की नगरोटा सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है. चुनाव आयोग ने नतीजे घोषित कर दिए. बीजेपी की देवयानी राणा 24647 वोटों से जीत गई हैं. उन्हें कुल 42350 वोट मिले. दूसरे नंबर पर हर्ष देव सिंह (Jammu & Kashmir National Panthers Party India)) रहे जिन्हें 17703 वोट मिले. नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम 10872 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं. देवयानी राणा के पिता देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी. बीजेपी ने देवयानी को टिकट दिया और वो जीतने में कामयाब हो गईं.

जीत के बाद क्या बोलीं देवयानी राणा?

जीत के बाद देवयानी राणा ने कहा, "हमारा सौभाग्य है कि जिस तरह से नगरोटा ने 2024 में बढ़ चढ़कर राणा साहब (पिता) को आशीर्वाद किया था, एक बार फिर परिवार होने का फर्ज निभाया है. भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शी नेतृत्व में हमें शामिल होने का मौका मिला. हम बीजेपी के हर बड़े सियासतदान का धन्यवाद करते हैं. भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो जीतने के लिए लड़ती है, उसी का अंजाम आज यहां आपको नगरोटा और बिहार में भी देखने को मिल रहा है."

देवयानी राणा ने आगे कहा कि हमारा आगे का लक्ष्य है कि बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा करें. नगरोटा के हर मतदाता का हम धन्यवाद करते हैं.

इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिला विकास परिषद की मौजूदा सदस्य शमीम बेगम को मैदान में उतारा. जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार हर्ष देव सिंह राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और रामनगर से तीन बार के विधायक रह चुके हैं. 

नगरोटा में 11 नवंबर को मतदान हुआ था और 75 फीसदी से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था.देवयानी राणा पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, जिनके निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है. उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में यहां से जीत दर्ज की थी. पिछले साल उनका निधन हो गया था.

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Published at : 14 Nov 2025 12:31 PM (IST)
JAMMU KASHMIR NEWS Devyani Rana
