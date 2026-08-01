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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकुलगाम आतंकी हमला: LG ने की रिव्यू मीटिंग, अफसरों को निर्देश

कुलगाम आतंकी हमला: LG ने की रिव्यू मीटिंग, अफसरों को निर्देश

Kulgam Terror Attack: उपराज्यपाल ने सभी डिप्टी कमिश्नर और SSP को निर्देश दिए हैं कि वे जम्मू-कश्मीर के बाहर से आए मजदूरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए SOPs की समीक्षा करें. पढ़ें और क्या कहा है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 01 Aug 2026 05:12 PM (IST)
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कुलगाम में हुए आतंकवादी हमले में दो प्रवासी मजदूरों के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार (01 अगस्त) को सुरक्षा को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की. कायराना हमले की घटना के करीब 12 घंटे बाद LG ने जमीनी हालात का जायजा लेने और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी डिप्टी कमिश्नरों और SSPs को निर्देश दिए हैं कि वे जम्मू-कश्मीर के बाहर से आए मजदूरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoPs) की पूरी तरह से समीक्षा करें और यह पक्का करें कि सभी प्रवासी मजदूरों को इंश्योरेंस कवर मिले.

दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को इंश्योरेंस मिले- LG

जम्मू कश्मीर के एलजी ने आदेश दिया, "नियोक्ताओं को यह पक्का करना चाहिए कि दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए सभी मजदूरों को इंश्योरेंस मिले और उनकी जानकारी स्थानीय पुलिस और जिला अधिकारियों के पास दर्ज हो."

आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश

कुलगाम में हमले के बाद बनी सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करते हुए उपराज्यपाल ने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे बचे हुए सक्रिय आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ आतंकवाद-विरोधी अभियानों को तेज करें. LG ने कहा, "हमें आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सटीक और असरदार आतंकवाद-विरोधी अभियानों को तेज करना होगा."

सुनिश्चित हो सम्मानजनक अंतिम संस्कार- LG

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे कुलगाम आतंकी हमले में मृतकों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करें और पीड़ित परिवारों को पूरी मदद दें. इस बैठक में चल रही श्री अमरनाथजी यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजामों और सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई.

LG के साथ बैठक में कौन-कौन रहे शामिल?

बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, DGP नलिन प्रभात, गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्रकर भारती, PHQ में विशेष DG (समन्वय) SJM गिलानी, ADGP (CID) नीतीश कुमार, GAD के कमिश्नर/सचिव एम राजू, IGP, डिविजनल कमिश्नर, SSP, डिप्टी कमिश्नर के साथ ही कई अन्य सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए.

'मेरे पास शब्द नहीं...', कुलगाम आंतकी हमले पर बोलीं महबूबा मुफ्ती

Published at : 01 Aug 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha Kulgam Terror Attack JAMMU KASHMIR NEWS
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