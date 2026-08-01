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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकुलगाम आतंकी हमले पर CM उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, 10 लाख की करेंगे मदद

कुलगाम आतंकी हमले पर CM उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, 10 लाख की करेंगे मदद

Kulgam Terror Attack: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में दो मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की है. सीएम ने मृतकों के परिजनों को जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया है. 

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 01 Aug 2026 12:05 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक ईंट-भट्ठे पर हुए आतंकवादी हमले में छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की मौत हो गई. मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिवार को मदद देने का ऐलान किया है. सीएम ने मृतकों के परिजनों को जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया है. 

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में दो मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की है और निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया है. मृतकों के परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त 6 लाख रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी.

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मुख्यमंत्री ने जताई गहरी संवेदना

इस घटना को घृणित बताते हुए मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. सीएम ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की. सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता सुनिश्चित करने और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है.

ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे मजदूरों को बनाया निशाना

हमलावरों ने शुक्रवार (31 जुलाई) की देर शाम दक्षिण कश्मीर के केलम इलाके में स्थित ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाया. हमले में दोनों मजदूर घायल हो गए थे. इनमें से एक दीपक रात्रे ने अस्पताल ले जाए जाने से पहले ही दम तोड़ दिया था.

अधिकारियों ने बताया कि दूसरे घायल मजदूर बोपिंदर को पहले जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया, जहां से बाद में उसे सौरा स्थित एसकेआईएमएस अस्पताल रेफर किया गया था. इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. 

छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे दोनों मजदूर

उन्होंने बताया कि दोनों मजदूर 20 से 30 वर्ष की आयु के थे और छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे. इस हमले से करीब 10 दिन पहले अनंतनाग शहर में भी आतंकवादियों ने एक पुलिस अधिकारी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी.

इससे पहले 2024 में जम्मू कश्मी के श्रीनगर में भी दो मजदूरों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी. सात फरवरी 2024 को पंजाब के दो मजदूरों अमृतपाल सिंह और रोहित मसीह की श्रीनगर के शहीद गंज इलाके में एक आतंकवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS Kulgam News OMAR ABDULLAH Srinagar NEWS
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