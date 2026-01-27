श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फबारी का कहर, सभी उड़ानें रद्द, घाटी में फंसे सैकड़ों पर्यटक

कश्मीर घाटी में मंगलवार (27 जनवरी) को हुई भारी और निरंतर बर्फबारी ने हवाई यातायात की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है. श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता (Visibility) कम होने और रनवे पर बर्फ जमा होने के कारण अधिकारियों ने आज की सभी उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया है. इस फैसले से घाटी घूमने आए सैकड़ों पर्यटक अधर में लटक गए हैं.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रतिकूल मौसम के कारण रनवे वर्तमान में विमानों के सुरक्षित संचालन के योग्य नहीं है. सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने श्रीनगर आने वाली 29 और यहां से प्रस्थान करने वाली 29 उड़ानों सहित कुल 58 उड़ानों को रद्द कर दिया है.

हवाई अड्डा अधिकारी ने बताया, "रनवे पर लगातार बर्फ जमा हो रही है, जिससे विमानों के फिसलने का खतरा रहता है. जैसे ही मौसम में सुधार होगा और रनवे को सुरक्षित घोषित किया जाएगा, उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया जाएगा." वर्तमान में एयरपोर्ट की मशीनों और ग्राउंड स्टाफ को रनवे से बर्फ हटाने के काम में लगाया गया है.

पर्यटकों की बढ़ी मुश्किलें, एयरलाइंस ने जारी की सलाह

उड़ानों के रद्द होने का सबसे बड़ा झटका उन पर्यटकों को लगा है जो सप्ताहांत (Weekend) और गणतंत्र दिवस की लंबी छुट्टियां बिताने कश्मीर आए थे. घर लौटने की योजना बना चुके सैकड़ों सैलानी अब श्रीनगर और आसपास के इलाकों में फंस गए हैं. कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साझा करते हुए उड़ानों के पुनर्निर्धारण (Rescheduling) में हो रही देरी की शिकायत की है.

प्राधिकरण ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन के संपर्क में रहें और उड़ानों की नवीनतम स्थिति की जानकारी प्राप्त करें. एयरलाइंस को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था या रिफंड की सुविधा प्रदान करें.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों तक घाटी के ऊंचाई वाले और मैदानी इलाकों में बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई है. ऐसे में बुधवार को भी हवाई और सड़क यातायात प्रभावित रहने की आशंका बनी हुई है. प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की हिदायत दी है.