हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फबारी का कहर, सभी उड़ानें रद्द, घाटी में फंसे सैकड़ों पर्यटक

श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फबारी का कहर, सभी उड़ानें रद्द, घाटी में फंसे सैकड़ों पर्यटक

Kashmir Snowfall: कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर दृश्यता कम होने से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे सैकड़ों पर्यटक फंस गए हैं. रनवे पर बर्फ हटाने का काम जारी है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Jan 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

कश्मीर घाटी में मंगलवार (27 जनवरी) को हुई भारी और निरंतर बर्फबारी ने हवाई यातायात की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है. श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता (Visibility) कम होने और रनवे पर बर्फ जमा होने के कारण अधिकारियों ने आज की सभी उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया है. इस फैसले से घाटी घूमने आए सैकड़ों पर्यटक अधर में लटक गए हैं.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रतिकूल मौसम के कारण रनवे वर्तमान में विमानों के सुरक्षित संचालन के योग्य नहीं है. सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने श्रीनगर आने वाली 29 और यहां से प्रस्थान करने वाली 29 उड़ानों सहित कुल 58 उड़ानों को रद्द कर दिया है.

हवाई अड्डा अधिकारी ने बताया, "रनवे पर लगातार बर्फ जमा हो रही है, जिससे विमानों के फिसलने का खतरा रहता है. जैसे ही मौसम में सुधार होगा और रनवे को सुरक्षित घोषित किया जाएगा, उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया जाएगा." वर्तमान में एयरपोर्ट की मशीनों और ग्राउंड स्टाफ को रनवे से बर्फ हटाने के काम में लगाया गया है.

पर्यटकों की बढ़ी मुश्किलें, एयरलाइंस ने जारी की सलाह

उड़ानों के रद्द होने का सबसे बड़ा झटका उन पर्यटकों को लगा है जो सप्ताहांत (Weekend) और गणतंत्र दिवस की लंबी छुट्टियां बिताने कश्मीर आए थे. घर लौटने की योजना बना चुके सैकड़ों सैलानी अब श्रीनगर और आसपास के इलाकों में फंस गए हैं. कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साझा करते हुए उड़ानों के पुनर्निर्धारण (Rescheduling) में हो रही देरी की शिकायत की है.

प्राधिकरण ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन के संपर्क में रहें और उड़ानों की नवीनतम स्थिति की जानकारी प्राप्त करें. एयरलाइंस को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था या रिफंड की सुविधा प्रदान करें.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों तक घाटी के ऊंचाई वाले और मैदानी इलाकों में बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई है. ऐसे में बुधवार को भी हवाई और सड़क यातायात प्रभावित रहने की आशंका बनी हुई है. प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की हिदायत दी है.

और पढ़ें
Published at : 27 Jan 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Kashmir Snowfall Shimla News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

India-Europe Trade Deal: 'मदर ऑफ आल डील्स' के साइन होते ही उड़ गए Trump के होश! | PM Modi | António
India EUFTA: भारत-EU की साझेदारी अमेरिकी Tarrif का काट? सुनिए क्या बोले Expert | Donald Trump
India EUFTA: भारत-EU की साझेदारी किसे होगा फायदा? ट्रेड Expert Anuj Gupta ने बताया | PM Modi
Mumbai News: Borivali में अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस तो बिलख-बिलख कर रोने लग गई महिला | ABP News
ओरी ने ये क्या कर दिया! आखिर क्यों टूटी उसकी और सारा अली खान की दोस्ती?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
फैशन
Ursula Von Der Leyen: India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
जनरल नॉलेज
Contempt of Court Rules: क्या कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?
क्या कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget