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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर में CIK की छापेमारी, पाकिस्तान से जुड़े OGW नेटवर्क पर शिकंजा; मोबाइल समेत कई सबूत जब्त

कश्मीर में CIK की छापेमारी, पाकिस्तान से जुड़े OGW नेटवर्क पर शिकंजा; मोबाइल समेत कई सबूत जब्त

Jammu Kashmir News In Hindi: जम्मू-कश्मीर पुलिस की CIK ने तीन जिलों में कई जगहों पर छापेमारी कर बताया कि कश्मीर घाटी में सीमा पार बैठे हैंडलर्स के 'ओवर ग्राउंड वर्कर' नेटवर्क का पता लगा लिया गया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 27 Jun 2026 01:16 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने शनिवार (27 जून) को घाटी के तीन जिलों में कई जगहों पर छापेमारी की. यह छापेमारी एक चल रही जांच के सिलसिले में की गई है. पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी की पुष्टि करते हुए बताया कि CIK की टीमों ने कश्मीर घाटी में सीमा पार बैठे हैंडलर्स के इशारे पर काम करने वाले संभावित 'ओवर ग्राउंड वर्कर' (OGW) नेटवर्क का पता लगाने और उन्हें तोड़ने के लिए ये छापे मारे हैं.

CIK की टीम ने छापे मार किए कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरादम

CIK की टीम ने शालटेंग पुलिस स्टेशन के पास होकारसर में रियाज अहमद बेग के घर पर छापा मारा और वहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य दस्तावेज बरामद किए. रियाज मूल रूप से श्रीनगर के पुराने शहर में दलाल मोहल्ला, महाराज गंज का रहने वाला था और पिछले 16 सालों से अपने मौजूदा घर में रह रहा है.

गांदरबल में, CIK की एक और टीम ने चौंटवालीवार लार के रहने वाले बरकत शाह के बेटे सैयद कलंदर शाह के घर पर भी तलाशी ली. वहीं, अनंतनाग जिले में, CIK की टीम ने नौगाम, कापरान के रहने वाले 42 वर्षीय गुलजार अहमद राथर के घर पर छापा मारा, जो 2012 से नौगाम की फली मस्जिद में इमाम के तौर पर काम कर रहे थे.

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पाकिस्तान में टेरर हैंडलर्स से संपर्क के लिए इस मोबाइल का इस्तेमाल

नौगाम, वेरिनैग में तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने एक Redmi 9 Note Pro मोबाइल फोन बरामद किया और उसे जब्त कर लिया. अधिकारियों के अनुसार, इस फोन का इस्तेमाल कुछ प्रतिबंधित ऐप्स और सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए पाकिस्तान में मौजूद टेरर हैंडलर्स से संपर्क करने के लिए किया जाता था.

यह जब्ती JIC CIK श्रीनगर पुलिस स्टेशन में गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धाराओं 153, 506, 13, 18-B और 39 के तहत दर्ज FIR नंबर 07/2023 के सिलसिले में की गई. अधिकारियों ने कहा, कि 'अगले 24-48 घंटों में और भी छापे मारे जा सकते हैं, क्योंकि आज की छापेमारी से मिली जानकारी से कश्मीर में एक सक्रिय OGW मॉड्यूल के होने का संकेत मिला है.'

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Published at : 27 Jun 2026 01:16 PM (IST)
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Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
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