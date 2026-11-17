जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर आतंकी लतीफ भट और सोमवार को कुलगाम में मारे गए उमर निसार की कई सीसीटीवी वीडियो जारी किए है, जिस में दोनों के एक दूसरे के साथ होने की पुष्ट होती है. यह वीडियो विभिन जगहाओ पर लगे सीसीटीवी से लिए गए है.

10 नवंबर को, उमर निसार डार ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) / TRF कमांडर लतीफ भट के साथ मिलकर मीर बाअर, अखरान, हबलिश और किलम जैसी कई जगहों की रेकी (निगरानी) की, ताकि सुरक्षा बलों पर हमले के लिए टारगेट तय किए जा सकें और योजना बनाई जा सके. 11 नवंबर को, उमर निसार डार ने लश्कर कमांडर लतीफ भट के साथ मिलकर अखरान में CRPF के एक नाके पर हमला किया और फिर वहां से भाग गया.

CCTV में पहले रेकी और फिर हमले के बाद भागते दिए दिखाई

10 और 11 नवंबर के CCTV फुटेज की जांच करने पर, सुरक्षा एजेंसियों ने पाया कि उमर निसार डार और लश्कर कमांडर लतीफ भट, दोनों ही उन जगहों पर लगे कई CCTV कैमरों में कैद हुए थे. फुटेज में उनकी गतिविधियां दिखाई दीं, पहले रेकी करते समय और फिर अखरान हमले के बाद वहां से भागते समय.

उमर निसार डार के लापता होने के बाद, उसके परिवार ने कुलगाम पुलिस स्टेशन में उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जांच के दौरान, जांच एजेंसियों को पता चला कि उमर पिछले 5-6 महीनों से लश्कर कमांडर लतीफ भट को पनाह दे रहा था और उसकी मदद कर रहा था. जांच में यह भी सामने आया कि अखरान की घटना के तुरंत बाद, उमर निसार डार TRF संगठन में शामिल हो गया था.

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सुरक्षा बलों ने उमर निसार डार और लतीफ भट को घेरा

हमले की जगह से भागने के बाद, कल सुरक्षा बलों ने लारू में उमर निसार डार और लतीफ भट को घेर लिया. इसके बाद हुई मुठभेड़ में उमर निसार डार मारा गया. लश्कर कमांडर लतीफ भट की तलाश में आज सातवे दिन भी तलाशी अभियान जारी है. कुलगाम और अनंतनाग के ४० से जायदा गांव में आज भी तलक्षी अभियान चल रहे है और संदिग्दों से पूछ ताछ भी हो रही.