उधमपुर में संदिग्धों की तलाश तेज, ग्रामीणों की शिकायत के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने गुरुवार को एक बड़े सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की है. यह अभियान जिले के लट्टी-डूडू इलाके के किरची गांव में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद शुरू किया गया. बताया जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों ने इलाके में अज्ञात व्यक्तियों को घूमते देखा था, जो एक घर में घुसे और फिर कुछ नकदी लेकर फरार हो गए. इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है.

स्थानीय लोगों ने गुरुवार सुबह पुलिस और सुरक्षा बलों को सूचना दी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति गांव के एक मकान में देखे गए हैं. ग्रामीणों के अनुसार संदिग्धों ने जल्दबाजी में घर से कुछ सामान और नकदी उठाई और पास के जंगल की ओर भाग निकले. सूचना मिलते ही पुलिस, सेना और एसओजी (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया.

जंगलों में जारी है सघन तलाशी अभियान

सुरक्षा बलों ने लट्टी-डूडू से लेकर बसंतगढ़ तक फैले घने जंगलों में सर्च अभियान छेड़ रखा है. इलाके की भौगोलिक स्थिति कठिन होने के कारण तलाशी अभियान में समय लग रहा है. ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद से हर कोने की तलाशी ली जा रही है ताकि संदिग्धों का सुराग मिल सके. अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इलाके को पूरी तरह 'सुरक्षित' घोषित नहीं किया जाता. सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और आस-पास के गांवों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है.

लोगों से सतर्क रहने की अपील

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर या इलाके में ठहरने न दें और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या स्थानीय सुरक्षा चौकी को दें. उधमपुर पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग को 'महत्वपूर्ण और सराहनीय' बताया है, क्योंकि उन्हीं की सतर्कता से यह अभियान समय पर शुरू हो सका.

क्षेत्र में पहले भी सक्रिय रही हैं आतंकी गतिविधियां

डूडू-बसंतगढ़ इलाका पहले भी आतंकी गतिविधियों का केंद्र रहा है. पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा एजेंसियों ने यहां से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया था. सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन इस क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों का इस्तेमाल घुसपैठ और छिपने के रास्ते के रूप में करते रहे हैं. इसी वजह से उधमपुर, रामनगर और बसंतगढ़ के बीच की पूरी पट्टी को संवेदनशील जोन माना जाता है.

सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क

उधमपुर जिला प्रशासन ने बताया कि फिलहाल किसी बड़ी मुठभेड़ की सूचना नहीं है, लेकिन इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है. सेना और पुलिस के जवान हर संदिग्ध स्थान की जांच कर रहे हैं. डीएसपी स्तर के अधिकारी स्वयं अभियान की निगरानी कर रहे हैं. सुरक्षा बलों का कहना है कि अगर संदिग्ध व्यक्ति स्थानीय अपराधी हैं तो जल्द ही पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन अगर मामला आतंकी गतिविधियों से जुड़ा निकला तो अभियान को और विस्तार दिया जाएगा.