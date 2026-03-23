हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu & Kashmir: अनुकंपा नियुक्ति में बड़ा बदलाव, प्राकृतिक मौत वाले कर्मचारियों के परिवार भी होंगे पात्र

Jammu & Kashmir: अनुकंपा नियुक्ति में बड़ा बदलाव, प्राकृतिक मौत वाले कर्मचारियों के परिवार भी होंगे पात्र

Jammu News in Hindi: अनुकंपा नियुक्ति नीति में बदलाव करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने प्राकृतिक मृत्यु वाले कर्मचारियों के परिवारों को भी पात्र बनाया. साथ ही पीड़ितों को नौकरी देने पर जोर दिया.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Mar 2026 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर की अनुकंपा नियुक्ति नीति में एक बड़ी छूट की घोषणा की. उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को भी नौकरी के लिए योग्य बनाया है, जिनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी. उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के सभी पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है.

जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार के सहायता उपायों के तहत आतंकवाद के पीड़ितों के परिजनों (NoKs) को पहले ही 438 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं. इनमें से कई परिवार ऐसे हैं जो महामारी के दौरान प्रभावित हुए थे. उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय तक, खासकर महामारी के दौरान, बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई. मैं उनके दर्द को समझता हूं. उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन ऐसे परिवारों तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहा है.

उज्ज्वल भविष्य का आकांक्षी है युवा- उपराज्यपाल

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आगे कहा कि जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, जब शब्द छोटे और लगभग असहाय मालूम पड़ते हैं. 15 मार्च को श्रीनगर के कार्यक्रम को मिलाकर पिछले सात कार्यक्रमों में, जब भी पीड़ित परिवारों से मिलने और बातचीत करने का अवसर मिला है. तब-तब यह अहसास हुआ है कि मानवीय पीड़ा का विस्तार भाषा की सीमाओं को पार कर जाता है. मैं मानता हूं कि जिन परिवारों ने जो कुछ पीड़ा सही है. उनके भीतर जो कुछ टूट गया है, उसे कोई शब्द जुबान नहीं दे सकते न ही शब्द उसे जोड़ सकते हैं. शब्द सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं कि वर्षों तक सहे गए आपके दर्द को देश और दुनिया के सामने रखा जा सके.

उन्होंने कहा कि आतंकवाद से पीड़ित परिवार सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, इसके लिए जम्मू-कश्मीर का प्रशासन प्रतिबद्ध है. आपके प्रति हर एक कर्तव्य को पूरी सिद्दत से निभाने की कोशिश की जाएगी. जब तक हर आतंकवाद से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, यह प्रयास जारी रहेगा. मैं समाज के सभी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि हम आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं. जम्मू-कश्मीर का युवा उज्ज्वल भविष्य का आकांक्षी है. वह एक बेहतर जीवन जीना चाहता है. इसलिए हम सबका सामूहिक दायित्व है कि हमारे युवाओं को वैसा भविष्य और जीवन मिले, जैसा वे चाहते हैं. ताकि वे अपना बेहतर जीवन निर्मित कर सकें.

ये भी पढ़िए- श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, इंटरनेशनल साइबर ठगी का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार

लंबित मामलों का समाधान करें प्रशासन- सिन्हा

उपराज्यपाल ने बताया कि उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे लंबित मामलों को जल्द से जल्द सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को भेजकर उनका निपटारा तेज करें और साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि हर मामले का उचित सत्यापन हो. उन्होंने कहा कि हर आवेदन पर पूरी तरह से सत्यापन और मंजूरी के बाद ही कार्रवाई की जाती है. हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति इस योजना का लाभ न उठा पाए.

नीति में हुए इस अहम बदलाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वे परिवार, जिनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी और जो पहले नियमों के दायरे में नहीं आते थे. अब नियमों में छूट के बाद अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में शामिल किए जा रहे हैं. उन्होंने इस पहल को शोक संतप्त परिवारों को राहत पहुंचाने और उनके जख्मों पर मरहम लगाने का एक प्रयास बताया.

ये भी पढ़िए- Jammu Kashmir News: 14-15 अप्रैल से कश्मीर ट्रैवल मार्ट 2026 का आयोजन, 20 राज्यों के 250 स्टेकहोल्डर्स होंगे शामिल

Published at : 23 Mar 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
LG Manoj Sinha Jammu & Kashmir JAMMU KASHMIR JAMMU NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
Jammu & Kashmir: अनुकंपा नियुक्ति में बड़ा बदलाव, प्राकृतिक मौत वाले कर्मचारियों के परिवार भी होंगे पात्र
जम्मू-कश्मीर: अनुकंपा नियुक्ति में बड़ा बदलाव, प्राकृतिक मौत वाले कर्मचारियों के परिवार भी होंगे पात्र
जम्मू और कश्मीर
Jammu and Kashmir: प्रशासनिक डिवीजनों का होगा पुनर्गठन, PDP विधायक ने पेश किया विधेयक
जम्मू-कश्मीर: प्रशासनिक डिवीजनों का होगा पुनर्गठन, PDP विधायक ने पेश किया विधेयक
जम्मू और कश्मीर
जम्मू यूनिवर्सिटी में सिलेबस से जिन्ना, सर सैयद, इकबाल के विषय हटाने पर विवाद, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा
जम्मू यूनिवर्सिटी में सिलेबस से जिन्ना, सर सैयद, इकबाल के विषय हटाने पर विवाद, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा
जम्मू और कश्मीर
Samba Blast News: सांबा में पूर्व सरपंच के घर के बाहर संदिग्ध ब्लास्ट, आधी रात को मचा हड़कंप
जम्मू कश्मीर: सांबा में पूर्व सरपंच के घर के बाहर संदिग्ध ब्लास्ट, आधी रात को मचा हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu Aur Saazish: मन्नत की बुराई सुनना विक्रांत को नहीं गवारा, क्या इशिका को मिलेगी डांट ? | Mannat Har Khushi Paane Ki
Iran attack on Dimona: महायुद्ध का 24वां दिन..'लिटिल इंडिया' पर बरसी मिसाइलें | Nuclear plant
Iran attack on Dimona: महायुद्ध का अगला चरण..चलेगा एटम बम? | Nuclear power plant | Breaking
Trump Final Ultimatum on Hormuz: ट्रंप की धमकी पर ईरान की दो टुक! | Iran Israel War
Iran Israel US War News: ईरान के जारी किया बारूदी सुरंग का नया वीडियो | Trump | IRGC | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मजदूरों को 5 KG के सिलेंडर में दी जाएगी प्राथमिकता, LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला
मजदूरों को 5 KG के सिलेंडर में दी जाएगी प्राथमिकता, LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
'हर संकट का बोझ आखिर लोगों पर ही क्यों?' प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार
'हर संकट का बोझ आखिर लोगों पर ही क्यों?' प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार
विश्व
Israel-Iran War: अगर ट्रंप ने ईरान में उतार दी सेना तो उसका हश्र क्या होगा?
Israel-Iran War: अगर ट्रंप ने ईरान में उतार दी सेना तो उसका हश्र क्या होगा?
क्रिकेट
बतौर कप्तान पहले सीजन में IPL खिताब जीतने वाले खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
बतौर कप्तान पहले सीजन में IPL खिताब जीतने वाले खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
बॉलीवुड
एनोमी से आशाकल आयिरम तक, अप्रैल के महीने में ओटीटी पर धमाल करेंगी ये मलयालम फिल्में!
एनोमी से आशाकल आयिरम तक, अप्रैल के महीने में ओटीटी पर धमाल करेंगी ये मलयालम फिल्में!
Results
RBSE 10th Result 2026: RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड कल जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक
RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड कल जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक
हेल्थ
Indoor Air Pollution: घर में इस कॉमन दिक्कत से हर साल 40 लाख लोग गंवा रहे जान, कहीं आप भी तो नहीं करते यह गलती?
घर में इस कॉमन दिक्कत से हर साल 40 लाख लोग गंवा रहे जान, कहीं आप भी तो नहीं करते यह गलती?
यूटिलिटी
फ्लाइट में अचानक खराब हो जाए तबीयत या हो जाए मौत, क्या तब भी मुआवजा देती हैं एयरलाइंस?
फ्लाइट में अचानक खराब हो जाए तबीयत या हो जाए मौत, क्या तब भी मुआवजा देती हैं एयरलाइंस?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget