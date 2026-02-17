जम्मू-कश्मीर में सभी बंद टूरिस्ट स्पॉट को फिर से खोलने की घोषणा के एक दिन बाद, आने वाले स्प्रिंग सीजन से पहले पूरे इलाके के टूरिस्ट खुश नजर आए हैं. टूरिज्म इंडस्ट्री और जम्मू-कश्मीर सरकार की गंभीर मांगो के बाद, जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोमवार (17 फरवरी) को केंद्र शासित प्रदेश में 14 बंद टूरिस्ट डेस्टिनेशन को फिर से खोलने की घोषणा की है.

पहलगाम हमले के बाद बंद हुए सभी टूरिस्ट स्पॉट खुले

इस घोषणा के साथ, पहलगाम हमले के बाद बंद किए गए सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब टूरिस्ट के लिए खुल गए हैं, जिसमें कश्मीर डिवीजन के 11 टूरिस्ट स्पॉट शामिल हैं, जिनमें बडगाम में यूसमर्ग और दूधपथरी, कोकरनाग में डंडीपोरा पार्क, शोपियां में पीर की गली, दुबजान और पड़पावन, श्रीनगर में अस्तनपोरा और ट्यूलिप गार्डन, गंदेरबल में थजवास ग्लेशियर, हंग पार्क और बारामूला में वुलर वटलाब शामिल हैं.

श्रीनगर में, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में काम करने वाले और अधिकारी इस घोषणा से बहुत खुश हैं और ट्यूलिप और टूरिस्ट के स्वागत के लिए डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं. ट्यूलिप गार्डन के डायरेक्टर जावेद मसूद ने कहा, 'कश्मीर में स्प्रिंग टूरिज्म के लिए ट्यूलिप गार्डन एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि यहीं से सीजन शुरू होता है. पिछले साल पहलगाम हमले के बाद बंद हुए सभी टूरिस्ट स्पॉट को फिर से खोलने का सरकार का फैसला वाकई एक अच्छा कदम है और इससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा.'

'टूरिस्ट के मजे के लिए 17 लाख ट्यूलिप बल्ब और एक लाख दूसरे फूल लगाए गए'

लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस ने पूरी सिक्योरिटी रिव्यू और बातचीत के बाद टूरिस्ट जगहों को फिर से खोलने की घोषणा की थी, जिन्हें अप्रैल 2025 में एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था. दूधपथरी और यूमर्ग में बर्फ हटाने का काम फिर से शुरू हो गया है, वहीं पीर की गली और दुबजान में भारी बर्फबारी अब टूरिज्म से जुड़ी एक्टिविटी के लिए फिर से खुलने के बाद ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगी. लेकिन गुरेज, अथवाटू, बंगस समेत कई दूसरी जगहों को फिर से खुलने का इंतजार करना होगा क्योंकि बर्फ अभी साफ नहीं हुई है.

लेकिन श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में, माली खुश हैं क्योंकि उन्हें अब यकीन है कि टूरिस्ट उनके साल भर के काम को देखने आएंगे. इस साल मार्च १५ के बाद ट्यूलिप गार्डन के आम लोगों के लिए खोले जाने की उम्मीद है ,लेकिन बाग के खोले पर आखिरी फैसला मौसम पर निर्भर होगा.

ट्यूलिप गार्डन के एक माली मोहम्मद हुसैन ने कहा, 'हमने टूरिस्ट के मजे के लिए 17 लाख ट्यूलिप बल्ब और एक लाख दूसरे फूल लगाए हैं. पिछले साल 8.5 लाख लोग इस रंगीन नजारे को देखने गार्डन आए थे, लेकिन बैन हटने के बाद हमें ज्यादा टूरिस्ट आने की उम्मीद है. हुसैन ने आगे कहा, 'हमारी खुशी तब होती है जब हम लोगों को ट्यूलिप के खिलने के रूप में हमारे साल भर के काम का मजा लेते हुए देखते हैं.'

सीएम ने टूरिस्ट स्पॉट को खोलने के लिए अमित शाह का किया धन्यवाद

पहलगाम में हुए जानलेवा आतंकी हमले के बाद 22 अप्रैल से 87 पहचानी गई जगहों को बंद कर दिया गया था, जिसमें 25 टूरिस्ट और 1 लोकल टट्टू सवार समेत 26 लोग मारे गए थे. लेकिन जून 2025 में, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने ज्यादा सिक्योरिटी और चेकिंग के बाद करीब 49 टूरिस्ट स्पॉट फिर से खोल दिए थे और नवंबर में कश्मीर में अरु वैली, यानर राफ्टिंग पॉइंट, अक्कड़ पार्क, पादशाही पार्क और कमान पोस्ट के साथ-साथ जम्मू डिवीजन में दागन टॉप (रामबन), ढग्गर (कठुआ) और शिव गुफा (रियासी) समेत 28 और खास जगहों को फिर से खोल दिया गया था.

जिन इलाकों में पहले टूरिस्ट की भारी भीड़ होती थी, वे बंद ही रहे क्योंकि वे कमजोर इलाकों में थे. लेकिन अब, सरकार के फिर से खोलने के फैसले से लोगों को अच्छी रिकवरी की उम्मीद है. J&K के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फिर से खोलने का आदेश देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि इस फैसले से नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी.

उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'कुछ दिन पहले मेरी केंद्रीय गृह मंत्री से मीटिंग हुई थी और उन्होंने टूरिस्ट जगहों को फिर से खोलने का वादा किया था. मैं टूरिस्ट जगहों को फिर से खोलने के फैसले का स्वागत करता हूं क्योंकि बेवजह बंद होने से लोकल लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था.'