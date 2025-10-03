सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों से खफा बीजेपी नेता ने दी इस्तीफे की धमकी, कहा- और कोई विकल्प नहीं

जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता जहांजैब सिरवाल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'अस्वीकार्य' टिप्पणियों और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ राज्य की पुलिस के 'प्रतिशोधी' रवैये का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी. उन्होंने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के दृष्टिकोण के विपरीत है. सिरवाल ने कहा कि निष्पक्ष जांच में सभी दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, न कि केवल एक समुदाय को.

सिरवाल ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विश्वास बहाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है, तो उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.

मैं गौरवान्वित मुस्लिम और प्रतिबद्ध बीजेपी नेता- सिरवाल

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने चार सितंबर को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान 'आई लव मुहम्मद' लिखे बोर्ड लगाने के आरोप में 24 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.बरेली में 26 सितंबर को शुक्रवार की नमाज के बाद कोतवाली क्षेत्र की एक मस्जिद के बाहर 'आई लव मुहम्मद' लिखे पोस्टर लिए एक बड़ी भीड़ के इकट्ठा होने के बाद झड़पें शुरू हो गई थीं.पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंसा के सिलसिले में एक स्थानीय मौलवी समेत 68 लोगों को गिरफ्तार किया है. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

सिरवाल ने अपने बयान में कहा कि वह एक गौरवान्वित मुसलमान और बीजेपी के एक प्रतिबद्ध नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की हालिया कार्रवाइयों से बहुत आहत हैं, जिसने 'आई लव मुहम्मद' बैनर के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की आस्था की अभिव्यक्ति को 'निशाना' बनाया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसी भी समुदाय को चुप कराने के लिए 'धमकाने या डराने' का कोई अधिकार नहीं है. सिरवाल ने कहा कि जब उनके समुदाय के अधिकारों को कुचला जा रहा हो और जब सरकार की कार्रवाई से पार्टी की एकता के प्रति प्रतिबद्धता धूमिल होने का खतरा हो, तो वह एक मुस्लिम बीजेपी नेता के रूप में चुप नहीं रह सकते.