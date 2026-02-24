ग्लोबल वार्मिंग से गुलमर्ग में स्कीइंग पर खतरा, CM उमर अब्दुल्ला बोले- 'आर्टिफिशियल बर्फ...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirग्लोबल वार्मिंग से गुलमर्ग में स्कीइंग पर खतरा, CM उमर अब्दुल्ला बोले- 'आर्टिफिशियल बर्फ...'

Khelo India Winter Games: उमर अब्दुल्ला ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में ग्लोबल वार्मिंग से गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स बचाने के लिए आर्टिफिशियल बर्फ बनाने पर जोर दिया.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 24 Feb 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण के उद्घाटन समारोह में कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसम के कारण गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म को बचाने के लिए अब आर्टिफिशियल बर्फ बनाने की व्यवस्था करना जरूरी हो गया है. समारोह का औपचारिक उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम साल की शुरुआत में ही गेम्स की तारीखें तय कर लेते हैं, बिना यह जाने कि बर्फबारी कब होगी या कितनी होगी. उन्होंने आयोजकों से अपील की कि तारीखें पहले से तय न की जाएं बल्कि अच्छी बर्फबारी के 10 से 15 दिन बाद गेम्स कराने का फैसला किया जाए. उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते पहले गुलमर्ग में बहुत ज्यादा ठंड थी लेकिन जब गेम्स शुरू हुए तो इतनी गर्मी थी कि स्कीइंग करना मुश्किल हो गया.

आर्टिफिशियल बर्फ में निवेश जरूरी

लंबे समय के बुनियादी ढांचे की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आर्टिफिशियल बर्फ बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा. उन्होंने माना कि पानी और बिजली के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर यह बुनियादी ढांचा नहीं बनाया गया तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब गुलमर्ग में स्कीइंग करना भी संभव नहीं रहेगा.

गुलमर्ग को बनाएंगे इंटरनेशनल स्कीइंग रिसॉर्ट

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार का वादा दोहराते हुए कहा कि गुलमर्ग को एक इंटरनेशनल स्कीइंग रिसॉर्ट के तौर पर विकसित करना उनकी पूरी कोशिश है. उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ खेल मजबूत होंगे बल्कि टूरिज्म से जुड़े सभी लोगों को आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी.

आरिफ खान को बधाई, नए चैंपियन की उम्मीद

मुख्यमंत्री ने इटली के कॉर्टिना में हुए विंटर ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले स्कीयर आरिफ खान को बधाई दी. उन्होंने उम्मीद जताई कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इस संस्करण से एक नया आरिफ खान सामने आएगा. साथ ही उन्होंने अफसोस जताया कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत ने अभी तक एशियन विंटर गेम्स या ओलंपिक विंटर गेम्स में कोई मेडल नहीं जीता है.

Published at : 24 Feb 2026 02:42 PM (IST)
