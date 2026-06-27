'पंजाब चुनाव के बाद बीजेपी का होगा पतन', जम्मू में AICC सचिव परगट सिंह ने बोला बड़ा हमला

'पंजाब चुनाव के बाद बीजेपी का होगा पतन', जम्मू में AICC सचिव परगट सिंह ने बोला बड़ा हमला
Pargat Singh On BJP: पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस नेता परगट सिंह ने कहा कि पंजाब से बीजेपी के पतन की शुरुआत होगी. AAP को बीजेपी की 'बी टीम' बताते हुए भगवंत मान पर भी निशाना साधा.
जम्मू में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पंजाब से विधायक और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के सचिव परगट सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और इस बार पंजाब में बीजेपी को ऐसा झटका मिलेगा, जिससे उसके पतन की शुरुआत होगी. उन्होंने दावा किया कि यही देश के रिवाइवल की शुरुआत भी होगी.
परगट सिंह ने कहा, "हम इस बार पंजाब और बीजेपी को ऐसा झटका देंगे जिससे भाजपा का पतन शुरू होगा और देश का रिवाइवल होगा." उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य पूरी तरह साफ है और पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है.
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परगट सिंह ने कहा कि राजनीति और खेल दोनों में लगातार तैयारी करनी पड़ती है. उन्होंने कहा, "खेल और राजनीति में कभी भी तैयारी नहीं रुकती है. कांग्रेस आगे बढ़ रही है, हमारा टारगेट साफ है और टीम भी साफ है." उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी इस बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी.
AAP सांसदों के बीजेपी में जाने पर भी बोले
पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर परगट सिंह ने कहा कि इससे कोई बड़ा राजनीतिक फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा, "जैसा करोगे वैसा ही भरोगे. जो सांसद पंजाब से आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में ज्वाइन हुए हैं उनकी सच्चाई सबको पता है."
उन्होंने आगे कहा कि जो नेता जमीन से जुड़े नहीं होते, उनके पार्टी बदलने से जनता पर कोई खास असर नहीं पड़ता. उनके मुताबिक, "बीजेपी में शामिल हुए सभी सांसद व्यापारी हैं और व्यापारी सिर्फ अपना फायदा देखता है. अब यह बीजेपी को देखना है कि क्या उन्हें कायदे की राजनीति करनी है या सिर्फ अपना नंबर पूरा करना है."
भगवंत मान विवाद पर भी साधा निशाना
हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े विवाद पर भी परगट सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो कुछ भगवंत मान कर रहे हैं, वह पंजाब की राजनीति और सिख समुदाय के लिए अच्छा संदेश नहीं है.
उन्होंने कहा, "जब अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब ने उनसे उनके वीडियो की लैबोरेट्री में जांच करने की बात कही तो उन्होंने कोई ऐसी लैबोरेट्री नहीं बताई और जब जांच हुई तो भगवंत मान वह सब करते दिखे. बेशक एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन यह कलाकारी अब पंजाब के उस एंगल से नहीं चल सकती."
परगट सिंह ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर एक साथ हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियां एक ही मॉडल पर काम करती हैं. उन्होंने कहा, "बीजेपी और आम आदमी पार्टी ए और बी टीम हैं. आम आदमी पार्टी 2013 से ही बीजेपी की बी टीम रही है. मीडिया को कंट्रोल करना, स्वतंत्र आवाजों को दबाना, यह वही मॉडल है जो बीजेपी का मॉडल रहा है."
उन्होंने यह भी कहा, "भगवंत मान सिर्फ एक मोहरा हैं और करने वाले अरविंद केजरीवाल हैं. कांग्रेस न डरती है और न झुकती है. पंजाब में बीजेपी का यह मॉडल सफल नहीं होगा."
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राम मंदिर में चोरी को बताया बदकिस्मती
बातचीत के आखिर में परगट सिंह ने राम मंदिर में चोरी की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इस घटना को बदकिस्मती बताया. साथ ही कहा कि पंजाब में कांग्रेस का मुकाबला किसी दूसरी पार्टी से नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने से है. उन्होंने कहा, "मैं खिलाड़ी की नजर से देखता हूं. हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हम खुद को और बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं."