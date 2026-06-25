अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को बताया कि एनएच-44 पर कालीबाड़ी के पास रावी नदी और सेहर खड्ड पर बने दोनों पुलों का सफलतापूर्वक जीर्णोद्धार कर दिया गया है. पिछले साल बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए इन पुलों के बहाल होने से जम्मू-कश्मीर और पंजाब के बीच यातायात सुगम हो जाएगा.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट कर बताया कि आगामी अमरनाथ यात्रा से पहले यह बड़ी खुशखबरी है. उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया. सिन्हा ने लिखा कि इन पुलों के बहाल होने से तीर्थयात्रियों को काफी लाभ मिलेगा और यात्रियों व मालवाहक वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी.

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नितिन गडकरी का बयान

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस उपलब्धि पर जानकारी देते हुए कहा कि पिछले वर्ष की भीषण बाढ़ में दोनों पुलों को भारी क्षति पहुंची थी, जिससे इस रणनीतिक गलियारे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ था. गडकरी ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया गया और निर्धारित समयसीमा में इसे पूरा कर लिया गया.

यात्रा और अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

इन पुलों के फिर से खुलने से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही क्षेत्रीय आवागमन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी. दोनों पुल पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच महत्वपूर्ण परिवहन संपर्क स्थापित करते हैं.

पिछले साल बाढ़ ने मचाई थी तबाही

पिछले साल मानसून के दौरान आई भारी बाढ़ में रावी नदी और सेहर खड्ड पर बने दोनों पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे. इसके कारण इस मार्ग पर यातायात बाधित रहा था, जिससे अमरनाथ यात्रा समेत स्थानीय आवाजाही को परेशानी हुई थी. केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इस बार यात्रा से पहले इन पुलों को प्राथमिकता पर बहाल करने का निर्णय लिया था.

सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर

प्रशासन ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़क सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक-चौबंद करने की तैयारी शुरू कर दी है. पुलों के बहाल होने से यात्रा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

दोनों पुलों के बहाल होने से न केवल यात्रा सुचारू होगी बल्कि क्षेत्र की समग्र विकास गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. स्थानीय लोगों और यात्रा आयोजकों ने इस विकास कार्य का स्वागत किया है. अब एनएच-44 पर यातायात सामान्य हो गया है.

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