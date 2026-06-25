हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअमरनाथ यात्रा 2026 से पहले बड़ी राहत: NH-44 पर क्षतिग्रस्त दोनों पुल बहाल, रावी नदी और सेहर खड्ड पर यातायात शुरू

अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले बड़ी राहत: NH-44 पर क्षतिग्रस्त दोनों पुल बहाल, रावी नदी और सेहर खड्ड पर यातायात शुरू

Amarnath News In Hindi: जम्मू-कश्मीर में NH-44 पर कालीबाड़ी के पास रावी नदी और सेहर खड्ड पर बने दोनों पुल बहाल. बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुलों के जीर्णोद्धार से अमरनाथ यात्रा 2026 को बड़ी राहत.

Written By : IANS एजेंसी |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 25 Jun 2026 11:03 PM (IST)
Preferred Sources

अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को बताया कि एनएच-44 पर कालीबाड़ी के पास रावी नदी और सेहर खड्ड पर बने दोनों पुलों का सफलतापूर्वक जीर्णोद्धार कर दिया गया है. पिछले साल बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए इन पुलों के बहाल होने से जम्मू-कश्मीर और पंजाब के बीच यातायात सुगम हो जाएगा.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट कर बताया कि आगामी अमरनाथ यात्रा से पहले यह बड़ी खुशखबरी है. उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया. सिन्हा ने लिखा कि इन पुलों के बहाल होने से तीर्थयात्रियों को काफी लाभ मिलेगा और यात्रियों व मालवाहक वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी. 

अमरनाथ यात्रा से पहले हाई अलर्ट, बेस कैंप के आसपास किरायेदारों के वेरिफिकेशन का अभियान तेज

नितिन गडकरी का बयान

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस उपलब्धि पर जानकारी देते हुए कहा कि पिछले वर्ष की भीषण बाढ़ में दोनों पुलों को भारी क्षति पहुंची थी, जिससे इस रणनीतिक गलियारे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ था. गडकरी ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया गया और निर्धारित समयसीमा में इसे पूरा कर लिया गया.

यात्रा और अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

इन पुलों के फिर से खुलने से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही क्षेत्रीय आवागमन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी. दोनों पुल पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच महत्वपूर्ण परिवहन संपर्क स्थापित करते हैं. 

पिछले साल बाढ़ ने मचाई थी तबाही

पिछले साल मानसून के दौरान आई भारी बाढ़ में रावी नदी और सेहर खड्ड पर बने दोनों पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे. इसके कारण इस मार्ग पर यातायात बाधित रहा था, जिससे अमरनाथ यात्रा समेत स्थानीय आवाजाही को परेशानी हुई थी. केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इस बार यात्रा से पहले इन पुलों को प्राथमिकता पर बहाल करने का निर्णय लिया था.

सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर

प्रशासन ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़क सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक-चौबंद करने की तैयारी शुरू कर दी है. पुलों के बहाल होने से यात्रा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. 

दोनों पुलों के बहाल होने से न केवल यात्रा सुचारू होगी बल्कि क्षेत्र की समग्र विकास गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. स्थानीय लोगों और यात्रा आयोजकों ने इस विकास कार्य का स्वागत किया है. अब एनएच-44 पर यातायात सामान्य हो गया है.

भूकंप के झटकों से हिला पुलवामा! सुबह-सुबह धरती हिलने से सहमे लोग, घरों से बाहर भागे

Published at : 25 Jun 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले बड़ी राहत: NH-44 पर क्षतिग्रस्त दोनों पुल बहाल, रावी नदी और सेहर खड्ड पर यातायात शुरू
अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले बड़ी राहत: NH-44 पर क्षतिग्रस्त दोनों पुल बहाल, रावी नदी और सेहर खड्ड पर यातायात शुरू
जम्मू और कश्मीर
Gulmarg News: गुलमर्ग गोंडोला 1 महीने बाद फिर शुरू, CM अब्दुल्ला ने की सवारी, 25 मई को फंसे थे 300 टूरिस्ट
गुलमर्ग गोंडोला 1 महीने बाद फिर शुरू, CM अब्दुल्ला ने की सवारी, 25 मई को फंसे थे 300 टूरिस्ट
जम्मू और कश्मीर
भूकंप के झटकों से हिला पुलवामा! सुबह-सुबह धरती हिलने से सहमे लोग, घरों से बाहर भागे
भूकंप के झटकों से हिला पुलवामा! सुबह-सुबह धरती हिलने से सहमे लोग, घरों से बाहर भागे
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा से पहले हाई अलर्ट, बेस कैंप के आसपास किरायेदारों के वेरिफिकेशन का अभियान तेज
अमरनाथ यात्रा से पहले हाई अलर्ट, बेस कैंप के आसपास किरायेदारों के वेरिफिकेशन का अभियान तेज
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Mahadangal: क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था?
Ram Mandir Donation Scam Exposed | Sanjay Singh: SIT की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नागरिकता का प्रमाण, पहचान और मीडिया से सोशल मीडिया तक बहस…, पासपोर्ट क्यों नहीं मजबूत दस्तावेज?
नागरिकता का प्रमाण, पहचान और मीडिया से सोशल मीडिया तक बहस…, पासपोर्ट क्यों नहीं मजबूत दस्तावेज?
बिहार
Khan Sir Coaching Fire: खान सर के कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी, बाल-बाल बचे छात्र
खान सर के कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी, बाल-बाल बचे छात्र
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर ने जड़े शतक; साझेदारी 300 रनों के पार
टेस्ट क्रिकेट का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर ने शतक जड़कर रचा इतिहास
ओटीटी
OTT Releases: एक्शन से एडवेंचर तक, भूलकर भी मिस ना करें नेटफ्लिक्स की ये 6 धांसू फिल्में, एक ने तो की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई
एक्शन से एडवेंचर तक, भूलकर भी मिस ना करें नेटफ्लिक्स की ये 6 धांसू फिल्में, एक ने तो की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई
इंडिया
पासपोर्ट मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा, उठाए सवाल सवाल? पूछा-किस दस्तावेज पर करें यकीन
पासपोर्ट मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा, उठाए सवाल सवाल? पूछा-किस दस्तावेज पर करें यकीन
विश्व
अलर्ट: भारत के 'चिकन नेक' तक पहुंचा चीन! नई दिल्ली से बौखलाए ढाका के साथ ड्रैगन ने की बड़ी डील
अलर्ट: भारत के 'चिकन नेक' तक पहुंचा चीन! नई दिल्ली से बौखलाए ढाका के साथ ड्रैगन ने की बड़ी डील
इंडिया
‘अमेरिका के साथ कोई समझौता तब तक नहीं होगा, जब तक...’, US-भारत ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान
‘अमेरिका संग समझौता तब तक नहीं होगा, जब तक...’, US-भारत ट्रेड डील पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान
बिजनेस
गूगल से लेकर अमेजन तक, जानिए क्यों भारत में चेक बुक लेकर कतार में खड़े हैं दुनिया के दिग्गज
गूगल से लेकर अमेजन तक, जानिए क्यों भारत में चेक बुक लेकर कतार में खड़े हैं दुनिया के दिग्गज
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget