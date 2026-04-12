3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 15 अप्रैल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, जानें फुल डिटेल

जम्मू-कश्मीर में हिंदू धर्म की सबसे खास यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. आस्था और भक्ति का यह अनुभव एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए शुरू होने जा रहा है. इस यात्रा में हर साल हजारों की तादाद में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए अमरनाथ पहुंचते हैं.

अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे. इसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं. यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है. अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय से यह जानकारी दी गई है. देशभर की 554 बैंक शाखाओं में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.

उपराज्यपाल ऑफिस ने पोस्ट के जरिए दी जानकारी

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय से जारी एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी गई है. जिसमें कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर रक्षा बंधन 28 अगस्त 2026 को समाप्त होगी, जो कुल 57 दिनों तक चलेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रथम पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा, 29 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल 2026 से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से शुरू होगा.

इस बार लगी रजिस्ट्रेशन में हुआ यह बदलाव

अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है. यात्रा के लिए 'पहले आआ, पहले पहले पाओ' के आधार पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जाएगी. जो व्यक्ति पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, उसे पहले यात्रा का मौका मिलेगा. इस बार यात्रियों के लिए रोज के हिसाब से लिमिट भी तय की गई है.

साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम के प्रयोग से ऑनलाइन परमिट जारी किए जाएंगे. यात्रा करने के लिए श्रद्धालु की उम्र 13 साल से 70 साल तक होनी चाहिए. साथ ही 6 हफ्ते से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. फिलहाल यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम और तैयारियां शुरू की जा रही हैं.

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