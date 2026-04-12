हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirAmarnath Yatra 2026: 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 15 अप्रैल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, जानें फुल डिटेल

Amarnath Yatra 2026: 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 15 अप्रैल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, जानें फुल डिटेल

Amarnath Yatra 2026 Date: अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर रक्षा बंधन 28 अगस्त 2026 को समाप्त होगी. यह यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 12 Apr 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में हिंदू धर्म की सबसे खास यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. आस्था और भक्ति का यह अनुभव एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए शुरू होने जा रहा है. इस यात्रा में हर साल हजारों की तादाद में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए अमरनाथ पहुंचते हैं.

अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे. इसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं. यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है. अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय से यह जानकारी दी गई है. देशभर की 554 बैंक शाखाओं में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. 

उपराज्यपाल ऑफिस ने पोस्ट के जरिए दी जानकारी

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय से जारी एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी गई है. जिसमें कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर रक्षा बंधन 28 अगस्त 2026 को समाप्त होगी, जो कुल 57 दिनों तक चलेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रथम पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा, 29 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल 2026 से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से शुरू होगा.

इस बार लगी रजिस्ट्रेशन में हुआ यह बदलाव

अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है. यात्रा के लिए 'पहले आआ, पहले पहले पाओ' के आधार पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जाएगी. जो व्यक्ति पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, उसे पहले यात्रा का मौका मिलेगा. इस बार यात्रियों के लिए रोज के हिसाब से लिमिट भी तय की गई है.

साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम के प्रयोग से ऑनलाइन परमिट जारी किए जाएंगे. यात्रा करने के लिए श्रद्धालु की उम्र 13 साल से 70 साल तक होनी चाहिए. साथ ही 6 हफ्ते से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. फिलहाल यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम और तैयारियां शुरू की जा रही हैं.

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में नशा तस्करों की खैर नहीं! LG मनोज सिन्हा बोले- प्रॉपर्टी से लेकर दस्तावेज होंगे जब्त

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 12 Apr 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha Amarnath Yatra Amarnath News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
Amarnath Yatra 2026: 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 15 अप्रैल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, जानें फुल डिटेल
3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 15 अप्रैल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, जानें फुल डिटेल
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर के डोडा में डोली धरती, लोगों ने महसूस किए भूकंप के तेज झटके, 4.6 रही तीव्रता
जम्मू-कश्मीर के डोडा में डोली धरती, लोगों ने महसूस किए भूकंप के तेज झटके, 4.6 रही तीव्रता
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में नशा तस्करों की खैर नहीं! LG मनोज सिन्हा बोले- प्रॉपर्टी से लेकर दस्तावेज होंगे जब्त
जम्मू-कश्मीर में नशा तस्करों की खैर नहीं! LG मनोज सिन्हा बोले- प्रॉपर्टी से लेकर दस्तावेज होंगे जब्त
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir: 1600 करोड़ की योजना, सिर्फ 3 परिवारों की हुई वापसी, RTI ने खोली कश्मीरी पंडित पुनर्वास की हकीकत
1600 करोड़ की योजना, सिर्फ 3 परिवारों की हुई वापसी, RTI ने खोली कश्मीरी पंडित पुनर्वास की हकीकत
Advertisement

वीडियोज

165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान बातचीत फेल: 21 घंटे की मीटिंग बेनतीजा, जानिए 10 बड़े अपडेट्स
पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान बातचीत फेल: 21 घंटे की मीटिंग बेनतीजा, जानिए 10 बड़े अपडेट्स
बिहार
बिहार में CM के नाम पर सस्पेंस खत्म! JDU समर्थकों ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लगाए पोस्टर
बिहार में CM के नाम पर सस्पेंस खत्म! JDU समर्थकों ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लगाए पोस्टर
बॉलीवुड
Video: अनंत अंबानी की बर्थडे पार्टी में 'बगड़ बम बम'पर झूमे शाहरुख खान, फैंस ने कहा-हर हर महादेव
अनंत अंबानी की बर्थडे पार्टी में 'बगड़ बम बम'पर झूमे शाहरुख खान, फैंस ने कहा-हर हर महादेव
आईपीएल 2026
IPL 2026 में पहली जीत के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को हुआ लाखों का नुकसान, BCCI ने ठोका जुर्माना
IPL 2026 में पहली जीत के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को हुआ लाखों का नुकसान, BCCI ने ठोका जुर्माना
विश्व
US Iran Peace Talks in Pakistan: अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान का साथ देगा चीन? खुफिया रिपोर्ट ने बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन!
अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान का साथ देगा चीन? खुफिया रिपोर्ट ने बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन!
विश्व
US Iran Peace Talks in Pakistan: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, अब पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के सामने रखी ये डिमांड
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, अब पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के सामने रखी ये डिमांड
टेक्नोलॉजी
Whatsapp Passkey Feature: कैसे काम करता है WhatsApp का Passkey फीचर, यह OTP से अच्छा या खराब?
कैसे काम करता है WhatsApp का Passkey फीचर, यह OTP से अच्छा या खराब?
एग्रीकल्चर
पहाड़ों की कामधेनु होती है बद्री नस्ल की गाय, जानें एक दिन में कितना देती है दूध?
पहाड़ों की कामधेनु होती है बद्री नस्ल की गाय, जानें एक दिन में कितना देती है दूध?
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget