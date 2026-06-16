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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशShimla News: 976 दिनों से धरने पर बैठे दृष्टिबाधितों का फूटा गुस्सा, सचिवालय के बाहर चक्का जाम

Shimla News: 976 दिनों से धरने पर बैठे दृष्टिबाधितों का फूटा गुस्सा, सचिवालय के बाहर चक्का जाम

Shimla News In Hindi: शिमला में 976 दिनों से धरने पर बैठे दृष्टिबाधितों ने सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया. 1100 बैकलॉग पदों को भरने की मांग को लेकर पुलिस से झड़प. जानें पूरी खबर.

Reported By : पराक्रम चन्द |  Curated By: किशन कुमार |  Updated at : 16 Jun 2026 05:53 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले 976 दिनों से आंदोलनरत दृष्टिबाधितों का धैर्य मंगलवार को जवाब दे गया. आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने राज्य सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया. अचानक हुए इस चक्का जाम से राजधानी की रफ्तार कुछ समय के लिए थम गई और आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई.

प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब मौके पर तैनात पुलिस बल ने जाम खुलवाने और प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस और दृष्टिबाधित प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई. हालांकि, बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात को नियंत्रित किया और बाधित यातायात को फिर से बहाल करवाया.

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सरकार पर अनदेखी का आरोप

दृष्टिबाधित जन संगठन के सचिव राजेश ठाकुर ने राज्य सरकार पर उनकी मांगों की लगातार अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि संगठन लंबे समय से सरकारी विभागों में दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षित बैकलॉग के लगभग 1100 पदों को भरने और आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहा है. उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि 976 दिनों के लंबे और शांतिपूर्ण धरने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है.

मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन

संगठन के सचिव राजेश ठाकुर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक प्रदेश सरकार दृष्टिबाधितों की जायज मांगों को पूरा नहीं करती, उनका यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा. उन्होंने कहा, "बार-बार मांगें उठाने के बावजूद सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है. इसी बेरुखी के कारण आज हमें मजबूर होकर चक्का जाम जैसे कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं."

बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है; इससे पहले भी यह संगठन अपनी मांगों को लेकर राज्य सचिवालय के बाहर कई बार चक्का जाम कर अपना विरोध दर्ज करवा चुका है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 16 Jun 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
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