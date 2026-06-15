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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव में विधायक डाल सकेंगे वोट

हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव में विधायक डाल सकेंगे वोट

Himachal Pradesh News: सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को राहत प्रदान की.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Jun 2026 04:00 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को नगर निकाय चुनावों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें विधायकों को नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनावों में मतदान करने से रोका गया था. इसके साथ ही विधायकों के मतदान अधिकार फिलहाल बहाल हो गए हैं.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में आदेश दिया था कि नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव केवल निर्वाचित पार्षदों द्वारा ही कराए जाएं और पदेन सदस्यों, जिनमें विधायक भी शामिल हैं, को मतदान का अधिकार नहीं होगा. अदालत ने कहा था कि संबंधित कानून और नियमों के तहत विधायकों को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है.

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हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक

हिमाचल सरकार के महाअधिवक्ता अनूप रत्न ने कहा बताया कि इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को राहत प्रदान की. सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद अब विधायक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में मतदान कर सकेंगे.

 

शहरी निकाय चुनाव पर पड़ेगा असर

इस फैसले का सीधा असर प्रदेश के शहरी निकायों में होने वाले नेतृत्व चुनावों पर पड़ेगा, जहां विधायकों की भागीदारी को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिलहाल पूर्व व्यवस्था बहाल हो गई है और आगामी चुनावी प्रक्रियाओं में विधायकों की भूमिका बनी रहेगी.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 15 Jun 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
SUPREME COURT SUKHVINDER SINGH SUKHU HImachal Pradesh News
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