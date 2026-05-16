हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण (PWD) मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है. शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ईंधन की कीमतों में हो रहे इजाफे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की 'कूटनीतिक विफलता' करार दिया. इसके साथ ही उन्होंने आगामी नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की एकतरफा जीत का दावा भी किया है.

PWD मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों तक जानबूझकर पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए. लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, तुरंत कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई.

उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, "ईंधन के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. कमर्शियल वाहनों के संचालन की लागत बढ़ने से मालभाड़ा बढ़ रहा है, जिसका सीधा नतीजा बढ़ती महंगाई के रूप में सामने आ रहा है."

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सड़क निर्माण कार्यों पर भी पड़ा बुरा असर

विक्रमादित्य सिंह ने पेट्रोल-डीजल की महंगाई के साथ-साथ निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले बिटुमिन की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं. बढ़ती लागत के कारण ठेकेदार सड़क निर्माण के टेंडर लेने और काम करने से पीछे हट रहे हैं. इस महंगाई का सीधा असर राज्य के विकास कार्यों और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार पर पड़ रहा है.

नगर निगम चुनाव: कांग्रेस की जीत का पक्का दावा

आगामी नगर निगम चुनावों, विशेषकर मंडी को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने पूर्ण विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी शानदार जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी ने पूरे दम-खम के साथ चुनाव लड़ा है और उसे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है. कांग्रेस सरकार ने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 'विकास' को प्राथमिकता दी है. सरकार के इसी विकासशील दृष्टिकोण को देखते हुए मंडी की जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी.

सड़कों का जाल बिछाने के लिए निरंतर प्रयास

प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में PWD मंत्री ने अपने विभाग की उपलब्धियां भी गिनाईं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र से मजबूती के साथ मामले उठाकर लोक निर्माण विभाग के लिए कई अहम परियोजनाएं स्वीकृत करवाई हैं. प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने और विकास कार्यों को तेज गति देने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.

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