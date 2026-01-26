हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, दो दिन तक भारी बर्फबारी और तूफान का अलर्ट, रहें सावधान

हिमाचल प्रदेश में 23 जनवरी को हुई भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में हालात अभी पूरी तरह सामान्य भी नहीं हो पाए हैं कि मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश के लिए चेतावनी जारी कर दी है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 26 और 27 जनवरी के लिए राज्य में भारी बर्फबारी, बारिश, अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने की आशंका जताते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

विभाग के अनुसार इस दौरान कई इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफान चल सकता है, जिससे जनजीवन पर फिर असर पड़ने की आशंका है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 26 जनवरी को प्रदेश के सभी 12 जिलों में अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट रहेगा. इस दिन कई क्षेत्रों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 27 जनवरी को मौसम और ज्यादा बिगड़ने के आसार हैं. चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में भारी बर्फबारी और तेज तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष आठ जिलों में येलो अलर्ट रहेगा.

28 और 29 जनवरी को उंचाई वाले जिलों में खतरा

28 और 29 जनवरी को भी ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब बना रह सकता है, हालांकि इन दिनों के लिए कोई औपचारिक अलर्ट जारी नहीं किया गया है. 30 जनवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि 31 जनवरी से फिर मौसम बिगड़ सकता है. रविवार को राज्य के कई हिस्सों में मौसम साफ रहा और धूप खिलने से लोगों ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन बर्फ जमी रहने के कारण दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं.

प्रदेश की 832 सड़कें बंद

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश भर में अभी भी 832 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा 3 नेशनल हाइवेभी बंद है. लाहौल स्पीति ज़िले में 2 NH के अलावा 280 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं. शिमला में 234 चंबा में 78 मंडी 110 और कुल्लू में एक एनएच और 64 सड़कें बन्द हैं. जबकि हिमाचल में बारिश बर्फबारी से 1942 ट्रांसफार्मर अभी भी बंद पड़े हैं. शिमला में सबसे ज़्यादा 789 ट्रांसफार्मर, सिरमौर में 354, मंडी में 284, चंबा में 277 और कुल्लू में 177 बिजली के ट्रांसफर अभी भी बन्द पड़े हैं.

राज्य का तापमान माइनस में पहुंचा

बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश में शीतलहर और ठंड का कहर भी साफ नजर आ रहा है. राज्य के आठ शहरों का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है. मनाली और नारकंडा में -1.1 डिग्री, कुकुमसेरी में -7.9 डिग्री और ताबो में -10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है. कल्पा में -4 डिग्री, धर्मशाला में -0.6 डिग्री, रिकांगपिओ में -0.7, सराहन में -0.3 डिग्री, कुफरी में 0.1 डिग्री, शिमला में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री, पालमपुर में 2.0, सोलन में 3.0 और जुब्बड़हट्टी में 2.0 डिग्री सेल्सियस रहा.

हालांकि बर्फ़ की दुश्वारियों के बीच यह बर्फबारी पर्यटन के लिहाज से हिमाचल के लिए फायदेमंद भी साबित हो रही है. बर्फ गिरने के बाद शिमला, मनाली, कुफरी, धर्मशाला, चायल और डलहौजी जैसे पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भीड़ बढ़ गई है. शिमला में होटलों की ऑक्यूपेंसी 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है.