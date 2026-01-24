हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशसीजन की पहली बर्फबारी देखने उमड़े सैलानी परेशान, हिमाचल सीमा पर लगा कई किलोमीटर का लंबा जाम

सीजन की पहली बर्फबारी देखने उमड़े सैलानी परेशान, हिमाचल सीमा पर लगा कई किलोमीटर का लंबा जाम

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी देखने आए पर्यटक कई किलोमीटर के लंबे जाम में फंसे रहने को मजबूर हैं. जाम के कारण छोटे बच्चों, बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 24 Jan 2026 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी देखने के लिए पर्यटकों का सैलाब उमड़ चुका है. बर्फ से ढकी वादियों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी राजधानी मनाली सहित ऊंचाई वाले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन बिलासपुर में हिमाचल की सीमा पर लगा भारी जाम ने उनकी मुश्किलें को बढ़ा दिया है.

बर्फ देखने आए पर्यटक फंसे कई किलोमीटर के लंबे जाम में 

हिमाचल सीमा से सटे कैंची मोड़ और गरा मोड़ा क्षेत्र में जाम की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर बनी हुई है. यहां वाहनों की लंबी कतारें कई किलोमीटर तक लगी हैं और पर्यटक दो से तीन घंटे तक जाम में फंसे रहने को मजबूर हैं. जाम के कारण छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है. वहीं यातायात व्यवस्था संभालने में पुलिस भी जूझती नजर आ रही है. मगर लगातार प्रयासों के बाद भी जाम पूरी तरह खुलवाया नहीं जा सका, जिससे यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है.
 
पर्यटकों ने बताया कि हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी के देखने के लिए उनमें काफी जबरदस्त उत्साह था. इसके लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानी निजी वाहनों और टूरिस्ट बसों, टैक्सियों के जरिए पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पहुंचे थे.

पर्यटकों ने प्रशासन से की जाम से जल्द राहत दिलाने की मांग

शिमला और मनाली में भी आज सुबह से भारी ट्रैफिक लगा हुआ है. सड़को पर भारी बर्फ जम जाने के कारण फिसलन बड़ गई है, जिससे गाड़ियां कछुआ चाल चल रही हैं. शिमला के सर्कुलर रोड पर भी सुबह से गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, जिस वजह से ज्यादातर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है. वहीं पर्यटकों ने प्रशासन से यातायात व्यवस्था सुचारू करने और जाम से जल्द राहत दिलाने की मांग की है, ताकि वे सुरक्षित और सुगम यात्रा के साथ हिमाचल की बर्फबारी का आनंद ले सकें.

नेशनल हाईवे पर मनाली से पतलीकूहल तक घंटों जाम में फंसे रहने की वजह से कई पर्यटक ठंड से बीमार भी पड़ गए हैं, जिस वजह से नेशनल हाईवे पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा शिविर भी लगाया गया. 

Input By : परी शर्मा
और पढ़ें
Published at : 24 Jan 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Manali SHIMLA SNOWFALL HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
Advertisement

वीडियोज

America में घरेलू हिंसा का खौफनाक चेहरा, भारतीय मूल परिवार पर हमला |ABPLIVE
Tariff War के बीच Trump की दौलत में बंपर उछाल | Paisa Live
Budget 2026: ESIC Salary Limit Hike | ₹21,000 से ₹30,000? Big Relief for Employees | Paisa Live
Border 2 Box Office Collection: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने ‘धुरंधर’ का Record तोड़ा”
Emraan Hashmi को पहले से ही पता था कि Taskaree लोगों को पसंद आएगी! | Tanya Bami, Neeraj Pandey
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
विश्व
Bangladesh elections 2026: बांग्लादेश चुनाव से पहले 'जमात' पर अमेरिका की नजर, जानें क्यों भारत की बढ़ सकती है टेंशन?
बांग्लादेश चुनाव से पहले 'जमात' पर अमेरिका की नजर, जानें क्यों भारत की बढ़ सकती है टेंशन?
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
आवाज में हो रहा बदलाव तो हल्के में न लें, इन डेंजरस बीमारियों का मिलता है सिग्नल
आवाज में हो रहा बदलाव तो हल्के में न लें, इन डेंजरस बीमारियों का मिलता है सिग्नल
यूटिलिटी
RBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?
RBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget