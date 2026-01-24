सीजन की पहली बर्फबारी देखने उमड़े सैलानी परेशान, हिमाचल सीमा पर लगा कई किलोमीटर का लंबा जाम

हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी देखने के लिए पर्यटकों का सैलाब उमड़ चुका है. बर्फ से ढकी वादियों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी राजधानी मनाली सहित ऊंचाई वाले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन बिलासपुर में हिमाचल की सीमा पर लगा भारी जाम ने उनकी मुश्किलें को बढ़ा दिया है.

बर्फ देखने आए पर्यटक फंसे कई किलोमीटर के लंबे जाम में

हिमाचल सीमा से सटे कैंची मोड़ और गरा मोड़ा क्षेत्र में जाम की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर बनी हुई है. यहां वाहनों की लंबी कतारें कई किलोमीटर तक लगी हैं और पर्यटक दो से तीन घंटे तक जाम में फंसे रहने को मजबूर हैं. जाम के कारण छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है. वहीं यातायात व्यवस्था संभालने में पुलिस भी जूझती नजर आ रही है. मगर लगातार प्रयासों के बाद भी जाम पूरी तरह खुलवाया नहीं जा सका, जिससे यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है.



पर्यटकों ने बताया कि हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी के देखने के लिए उनमें काफी जबरदस्त उत्साह था. इसके लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानी निजी वाहनों और टूरिस्ट बसों, टैक्सियों के जरिए पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पहुंचे थे.

पर्यटकों ने प्रशासन से की जाम से जल्द राहत दिलाने की मांग

शिमला और मनाली में भी आज सुबह से भारी ट्रैफिक लगा हुआ है. सड़को पर भारी बर्फ जम जाने के कारण फिसलन बड़ गई है, जिससे गाड़ियां कछुआ चाल चल रही हैं. शिमला के सर्कुलर रोड पर भी सुबह से गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, जिस वजह से ज्यादातर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है. वहीं पर्यटकों ने प्रशासन से यातायात व्यवस्था सुचारू करने और जाम से जल्द राहत दिलाने की मांग की है, ताकि वे सुरक्षित और सुगम यात्रा के साथ हिमाचल की बर्फबारी का आनंद ले सकें.

नेशनल हाईवे पर मनाली से पतलीकूहल तक घंटों जाम में फंसे रहने की वजह से कई पर्यटक ठंड से बीमार भी पड़ गए हैं, जिस वजह से नेशनल हाईवे पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा शिविर भी लगाया गया.