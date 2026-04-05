खाड़ी देशों में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच कांग्रेस के भीतर बयानबाजी को लेकर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा द्वारा केंद्र की मोदी सरकार की कूटनीति की तारीफ किए जाने पर पार्टी के ही राज्यसभा सांसद केशवराम बौद्ध ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

हिमाचल कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान केशवराम बौद्ध ने साफ कहा कि आनंद शर्मा का बयान उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन यह पार्टी की आधिकारिक लाइन नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करती रही है और आगे भी करती रहेगी.

बौद्ध ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस आधार पर यह बयान दिया, लेकिन पार्टी का रुख साफ है, हम गलत नीतियों के खिलाफ खड़े हैं.

केंद्र सरकार पर उठाए सवाल

केशवराम बौद्ध ने केंद्र सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ देश में सब कुछ ठीक होने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को जरूरी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई जगह लोगों को समय पर गैस सिलेंडर तक नहीं मिल रहा है, जिससे आम आदमी परेशान है. बौद्ध ने आशंका जताई कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में देश आर्थिक संकट का सामना कर सकता है.

भाजपा पर गंभीर आरोप

बौद्ध ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि देश में संविधान खतरे में है. उन्होंने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि संख्या बल न होने के बावजूद भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवार उतारकर चुनाव को प्रभावित किया.

उन्होंने कहा कि भाजपा धनबल और विधायकों की खरीद-फरोख्त के जरिए अपनी जीत सुनिश्चित करती है. उनके मुताबिक, राज्यसभा के कई सांसद इसी लूट-खसूट की राजनीति का नतीजा हैं.

हिमाचल सरकार की तारीफ

हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर बात करते हुए बौद्ध ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना की. उन्होंने कहा कि राज्य में समान अधिकार और समान विकास की नीति पर अच्छा काम हो रहा है और लोगों को इसका फायदा मिल रहा है. इससे पहले कांग्रेस कार्यालय में बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई गई. इस मौके पर नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.

केशवराम बौद्ध ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने दलितों, वंचितों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो काम किया, वह आज भी प्रेरणा देता है. उन्होंने कहा कि उनका जीवन हमें सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि समाज सेवा के लिए होनी चाहिए.

कांग्रेस के अंदर उठे इस बयान विवाद ने एक बार फिर पार्टी के भीतर अलग-अलग विचारधाराओं को उजागर कर दिया है, वहीं भाजपा पर लगाए गए आरोपों ने सियासी माहौल को और गरमा दिया है.