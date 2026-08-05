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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशजयराम ठाकुर के आरोपों पर नरेश चौहान का पलटवार, जानें क्या कहा?

जयराम ठाकुर के आरोपों पर नरेश चौहान का पलटवार, जानें क्या कहा?

Himachal News In Hindi: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने जयराम ठाकुर के बयान उन्हें व्यक्तिगत बयानबाजी से बचने की नसीहत दी और कहा यह सब शोभा नहीं देता.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 05 Aug 2026 05:11 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है. नरेश चौहान ने जयराम ठाकुर को व्यक्तिगत बयानबाजी से बचने की नसीहत दी और कहा कि इस तरह के बयान उनके सियासी कद को शोभा नहीं देते.

नरेश चौहान का आरोप है कि जयराम ठाकुर ने उनके साथ-साथ उनके बेटे को लेकर भी बयानबाजी की है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत मामलों को राजनीति में घसीटना सही नहीं है. नरेश चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर ने जमीन से जुड़ी एक डील को उनके बेटे पर हुए जानलेवा हमले से जोड़कर बयान दिया है. इस पर उन्होंने जयराम ठाकुर से स्पष्ट रूप से सबूत पेश करने को कहा है. उन्होंने कहा कि अगर किसी मामले को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसके पीछे तथ्य और प्रमाण भी होने चाहिए. बिना सबूत इस तरह के आरोप लगाना उचित राजनीति नहीं है.

'राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप की से बचना चाहिए'

नरेश चौहान ने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच विचारों और नीतियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से बचना चाहिए. उन्होंने दोहराया कि यह सही तरह की राजनीति नहीं है. नरेश चौहान के इस पलटवार के बाद हिमाचल की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज होने के आसार हैं.

बीजेपी के विरोध मार्च को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने निशाना साधा है. उन्होंने बीजेपी के प्रदर्शन को सियासी मजबूरी करार देते हुए कहा कि पार्टी के भीतर गुटबाजी हावी है और इसी वजह से बीजेपी इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रही है.

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फोन टैपिंग और बदले की भावना के आरोपों को किया खारिज

नरेश चौहान ने बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे फोन टैपिंग और बदले की भावना से कार्रवाई के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस तरह के आरोप लगाने के बजाय अपने राजनीतिक कामकाज और कार्यप्रणाली पर जवाब देना चाहिए.

नरेश चौहान ने बीजेपी पर केंद्र में बच्चों के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया. नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी को पहले अपनी कार्यप्रणाली पर जवाब देना चाहिए और यह बताना चाहिए कि वह किस तरह की राजनीति कर रही है. नरेश चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता लोकसभा में नहीं आ सकते. उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने भीतर चल रही गुटबाजी और राजनीतिक गतिविधियों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 05 Aug 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Naresh Chauhan Himachal Politics HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
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