जयराम ठाकुर के आरोपों पर नरेश चौहान का पलटवार, जानें क्या कहा?

हिमाचल प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है. नरेश चौहान ने जयराम ठाकुर को व्यक्तिगत बयानबाजी से बचने की नसीहत दी और कहा कि इस तरह के बयान उनके सियासी कद को शोभा नहीं देते.

नरेश चौहान का आरोप है कि जयराम ठाकुर ने उनके साथ-साथ उनके बेटे को लेकर भी बयानबाजी की है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत मामलों को राजनीति में घसीटना सही नहीं है. नरेश चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर ने जमीन से जुड़ी एक डील को उनके बेटे पर हुए जानलेवा हमले से जोड़कर बयान दिया है. इस पर उन्होंने जयराम ठाकुर से स्पष्ट रूप से सबूत पेश करने को कहा है. उन्होंने कहा कि अगर किसी मामले को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसके पीछे तथ्य और प्रमाण भी होने चाहिए. बिना सबूत इस तरह के आरोप लगाना उचित राजनीति नहीं है.

'राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप की से बचना चाहिए'

नरेश चौहान ने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच विचारों और नीतियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से बचना चाहिए. उन्होंने दोहराया कि यह सही तरह की राजनीति नहीं है. नरेश चौहान के इस पलटवार के बाद हिमाचल की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज होने के आसार हैं.

बीजेपी के विरोध मार्च को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने निशाना साधा है. उन्होंने बीजेपी के प्रदर्शन को सियासी मजबूरी करार देते हुए कहा कि पार्टी के भीतर गुटबाजी हावी है और इसी वजह से बीजेपी इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रही है.

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फोन टैपिंग और बदले की भावना के आरोपों को किया खारिज

नरेश चौहान ने बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे फोन टैपिंग और बदले की भावना से कार्रवाई के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस तरह के आरोप लगाने के बजाय अपने राजनीतिक कामकाज और कार्यप्रणाली पर जवाब देना चाहिए.

नरेश चौहान ने बीजेपी पर केंद्र में बच्चों के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया. नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी को पहले अपनी कार्यप्रणाली पर जवाब देना चाहिए और यह बताना चाहिए कि वह किस तरह की राजनीति कर रही है. नरेश चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता लोकसभा में नहीं आ सकते. उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने भीतर चल रही गुटबाजी और राजनीतिक गतिविधियों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

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