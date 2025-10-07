'अंतिम नोट' में दर्ज है IPS वाई पूरन कुमार के सुसाइड की वजह? पुलिस को वसीयत भी मिली

हरियाणा कैडर के IPS वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में चंडीगढ़ पुलिस का बयान सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल से एक 'वसीयत' और एक 'अंतिम नोट' भी बरामद किया गया और अन्य सामान जब्त कर लिया गया. पुलिस ने प्रेस रिलीज में कहा कि चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित आवास संख्या 116 से दोपहर लगभग 1:30 बजे थाना 11, चंडीगढ़ को आत्महत्या की सूचना मिली. सूचना मिलते ही थाना 11 के पुलिस कर्मचारी और चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.

मृतक की पहचान वाई पूरन कुमार, आईपीएस 2001 बैच, हरियाणा कैडर के रूप में हुई है. मृतक का शव घर के बेसमेंट स्थित एक कमरे में गोली लगने से घायल अवस्था में मिला. घटनास्थल पर सीएफएसएल टीम को बुलाया गया. पूरे घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई. सीएफएसएल टीम ने भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए. टीम ने प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिया.

IPS वाई पूरन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह भेज दिया गया. मृतक की पत्नी के 8 अक्टूबर को अपने आधिकारिक दौरे से लौटने की उम्मीद है, जिसके बाद डॉक्टरों के एक बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा. आगे की जांच जारी है.

IAS अमनीत पी कुमार के पति थे IPS वाई पूरन कुमार

चंडीगढ़ में सुसाइड करने वाले IPS वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी हैं. उनकी पत्नी का नाम अमनीत पी कुमार है जो हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी हैं. जिस वक्त ये घटना हुई थी, उनकी पत्नी अमनीत घर पर मौजूद नहीं थीं. वह प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर हैं.

पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तैनात थे IPS वाई पूरन कुमार

वाई पूरन कुमार हरियाणा कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी थे और इस समय पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तैनात थे. अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्हें राज्य पुलिस में कई अहम पदों पर काम करने का अनुभव रहा था.