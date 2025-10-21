Video: आखें नम ना हो जाएं तो कहना! गूंगे पिता की दुकान संभाल रही नन्ही परी, वीडियो वायरल
Viral Video: हरियाणा के पानीपत से एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बेटी ग्राहकों से बात करती है और गूंगे पिता के इशारों को समझकर काम पूरा करती है. देखिए वीडियो.
Haryana News: हरियाणा के पानीपत से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है. इस वीडियो में एक बेटी अपने गूंगे पिता की दुकान संभालने में उनकी मदद करती नजर आ रही है. पिता बोल नहीं सकते, लेकिन बेटी का साथ और उसका प्यार देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं.
बेटी पिता के इशारों पर बेचती है सामान
वीडियो में देखा जा सकता है कि बेटी अपने पिता की दुकान पर बैठी है. जब भी कोई ग्राहक सामान खरीदने आता है, तो वह मुस्कुराते हुए उनसे बात करती है और पिता की जगह पूरी बातचीत खुद संभालती है. पिता इशारों से उसे बताते हैं कि क्या देना है, और बेटी तुरंत समझ जाती है कि क्या करना है. दोनों के बीच का यह तालमेल देखकर हर कोई कह रहा है, प्यार की भाषा बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती.
Papa can’t speak, but his daughter— Adv. Homi Devang Kapoor (@Homidevang31) October 19, 2025
runs the shop helping him every day
📍 Panipat: Old Bus Stand, near Shukdev Nagar Gate 1, opposite Parveen Medical
If you’re nearby, buy something
A little help can mean a lot 🙏🏻 pic.twitter.com/wfD7f8NgUQ
यूजर्स ने पिता-बेटी की जोड़ी की तारीफ की
सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. जिसने भी इसे देखा, उसने इस पिता-बेटी की जोड़ी की तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि यह वीडियो इंसानियत और रिश्तों की सबसे सुंदर मिसाल है. किसी ने कहा, बेटियां सच में भगवान का आशीर्वाद होती हैं. तो किसी ने लिखा, आज के समय में ऐसी संतान बहुत कम देखने को मिलती है जो अपने माता-पिता के लिए इतना समर्पित हो.
बताया जा रहा है कि यह दुकान पानीपत के एक छोटे से बाजार में है. पिता पिछले कई सालों से यह दुकान चला रहे हैं, लेकिन अब उनकी बेटी रोज उनके साथ बैठने लगी है ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. लोग कहते हैं कि बेटी के आने के बाद दुकान की रौनक ही बदल गई है.
