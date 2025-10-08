नई दिल्ली से जम्मू जा रही वंदे भारत ट्रेन में आई खराबी, पानीपत स्टेशन पर घंटों फंसे यात्री

नई दिल्ली से लुधियाना और जम्मू जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में सोमवार (6 अक्टूबर) रात अचानक तकनीकी खराबी आने के चलते ट्रेन को पानीपत स्टेशन पर रोकना पड़ा. यह घटना रात करीब 9 बजे समालखा के पास हुई, जब ट्रेन का मोटर कोच अचानक खराब हो गया. इसके चलते ट्रेन को कई घंटों तक वहीं खड़ा रहना पड़ा और यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी.

जानकारी के मुताबिक, नई दिल्ली से कठुआ जा रही इस वंदे भारत एक्सप्रेस का इंजन चलते-चलते अचानक बंद हो गया. ट्रेन के रुकते ही यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. शुरुआती जानकारी में कहा गया कि ट्रेन को जल्द ही दोबारा चालू कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में तकनीकी खराबी गंभीर निकलने के कारण दूसरी ट्रेन की व्यवस्था करनी पड़ी.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मोटर कोच में तकनीकी दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी. बाद में डीजल इंजन मंगाकर ट्रेन को पानीपत स्टेशन तक खींचा गया, जहां यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया.

यात्रियों ने बताई अपनी आपबीती

ट्रेन में सफर कर रहे यात्री अनिल शर्मा ने बताया, “हमें बताया गया कि ट्रेन के इंजन में कुछ प्रॉब्लम है. शुरू में कहा गया कि यही ट्रेन जाएगी, लेकिन बाद में बताया गया कि नई ट्रेन भेजी जा रही है. तकनीकी खराबी कहीं भी आ सकती है, इसमें किसी की गलती नहीं है.”

उन्होंने आगे कहा कि रेलवे और सरकार ने स्थिति को संभालने में अच्छा काम किया. अनिल शर्मा ने बताया, “इतने सारे यात्री थे, ऐसे में परेशानी तो होती ही है, लेकिन सरकार ने समय पर ट्रेन भेजकर अच्छा कदम उठाया.”

हालांकि कुछ यात्रियों ने रेलवे पर लापरवाही का आरोप भी लगाया. बिहार के समस्तीपुर से वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे अनिल कुमार मंडल ने नाराजगी जताते हुए कहा, “ट्रेन दिल्ली से चली थी, लेकिन अंबाला तक भी नहीं पहुंची. यहां बच्चे और महिलाएं हैं, सब परेशान हैं. पहले पूरी तकनीकी जाँच होनी चाहिए थी, उसके बाद ही ट्रेन को चलाना चाहिए था.”

नई दिल्ली से लुधियाना जा रहे यात्री नीरज ने बताया कि, “गाड़ी में टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, लेकिन रेलवे स्टाफ ने बहुत ही धैर्य और संयम के साथ स्थिति को संभाला. हमें बताया गया कि इसी प्लेटफॉर्म पर दूसरा रैक आएगा और सभी यात्री अपनी-अपनी सीट पर ही बैठ सकेंगे. यह सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है.”

वहीं जम्मू जा रहे यात्री पीयूष व्यास ने कहा, “अगर ट्रेन नहीं चलती तो करीब 1500 से 1600 यात्रियों को परेशानी होती, लेकिन रेलवे स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव रहा. उन्होंने यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी. अब हमारे लिए दूसरी ट्रेन अल्टरनेट के रूप में बुलाई गई है.”

नेपाल निवासी गोविंद गौतम, जो वैष्णो देवी (कटरा) जा रहे थे, ने बताया, “गाड़ी का इंजन बिगड़ गया था, फिर डीजल इंजन से खींचकर पानीपत लाया गया. थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन अब नया रैक आने वाला है. हमें बताया गया कि 45 मिनट के अंदर वंदे भारत ट्रेन दोबारा रवाना होगी. रेलवे ने स्थिति को काफी अच्छी तरह संभाला है.”

रेलवे ने दी सफाई

रेलवे ने बताया कि ट्रेन में आई तकनीकी दिक्कत को ठीक कर लिया गया है और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूसरी ट्रेन की व्यवस्था की गई थी. सभी यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेन की तकनीकी जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न हो.