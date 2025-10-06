सोनीपत के एसएससी की तैयारी कर रहे 18 वर्ष के छात्र मंदीप की हत्या के मामले में पुलिस चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सीसीटीवी के फुटेज एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की. जांच में पता चला कि आरोपी एक छात्रा की इंस्टाग्राम आईडी मांग रहे थे, जिसमें छात्रों के दो गुटों में ठन गई.

झगड़े की शुरुआत सुभाष चौक के पास हुई थी. बाद में समझौता भी हुआ, लेकिन जैसे ही छात्र अकेला मिला, दूसरे पक्ष ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. मामले की जांच अब सीआईए को सौंप दी गई है.

सीआईए को सौंपी गई जांच

जिला रोहतक के गांव रिठाल निवासी सत्यनारायण के बेटे मंदीप (18) सोनीपत के गांव शहजादपुर में अपनी बहन के घर रहकर पढ़ाई कर रहे थे. वर्तमान में वह सोनीपत के गैलेक्सी कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहे थे. शनिवार दोपहर को वह सारंग रोड पर स्थित संत शिरोमणि नामदेव पार्क के सामने सड़क पर जा रहे थे. इसी दौरान छात्रों के ही विरोधी गुट ने उन्हें अकेला पाकर हमला कर दिया था. डंडे व चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी थी. पिता की शिकायत पर पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच सीआईए को सौंपी गई.

सभी गैलेक्सी कोचिंग सेंटर के है छात्र

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई गईं. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में सलीमरपुर माजरा निवासी मोनू उर्फ केरा व देव, तिहाड़ खुर्द निवासी सागर उर्फ गोगी व सिसाना निवासी अंकुश हैं. पुलिस आरोपियों को आज अदालत में पेश करेगी. वहीं वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की पुलिस टीमें तलाश कर रही है, सभी आरोपी और मृतक छात्र सुभाष चौक पर स्थित गैलेक्सी कोचिंग सेंटर के छात्र है.

सोशल अकाउंट की आईडी देने को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि लड़की की सोशल अकाउंट की आईडी देने को लेकर उनका झगड़ा शुरू हुआ था. जिसमें आईडी मांगने वाले पक्ष की तरफ से मंदीप उनके साथ आया. झगड़े के दौरान मनदीप को चाकू मारकर घायल कर दिया. जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई.