Explained: गुरुग्राम, फरीदाबाद में भारी बिजली कटौती, जानिए हरियाणा बिजली कर्मचारी हड़ताल पर क्यों
फरीदाबाद से लेकर गुरुग्राम तक जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, और यह संकट राज्य सरकार, बिजली नियामक और कर्मचारी यूनियनों के बीच बड़े टकराव का रूप ले चुका है.
हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह इन दिनों गंभीर बिजली संकट से जूझ रहे हैं. इन जिलों में घंटों तक चलने वाली बिजली कटौती ने राज्य में बिजली के निजीकरण से जुड़े विवाद को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है. 22 अक्टूबर की रात से शुरू हुई इस समस्या के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को लंबी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है. फरीदाबाद से लेकर गुरुग्राम तक जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, और यह संकट राज्य सरकार, बिजली नियामक और कर्मचारी यूनियनों के बीच बड़े टकराव का रूप ले चुका है.
व्यापक बिजली संकट और जनजीवन पर प्रभाव
22 अक्टूबर की रात से ही गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह के कई रिहायशी इलाकों में लोग बिजली गुल होने की समस्या से जूझ रहे हैं. 23 अक्टूबर की सुबह तक यह संकट और गहरा गया. फरीदाबाद के सेक्टर 16 और 31 के निवासियों ने बताया कि आधी रात से ही बिजली गायब थी. लंबी और अघोषित कटौती से परेशान होकर NIT-2 इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करते हुए रास्ता जाम कर दिया.
गुरुग्राम में भी स्थिति कम गंभीर नहीं थी. यहां बिजली आपूर्ति बाधित होने का असर केवल घरेलू उपकरणों और रोशनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर जलापूर्ति और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी पड़ा. पानी की सप्लाई ठप होने से आम नागरिकों को रोजमर्रा के कामों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इसके अलावा, जिम, छोटे कारखाने और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी प्रभावित हुए, जिन्हें निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है. राज्य की रीढ़ माने जाने वाले इन व्यावसायिक जिलों में बिजली गुल होने से आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है.
हड़ताल की तात्कालिक वजह, HERC का फैसला
यह पूरा व्यवधान हरियाणा के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल के कारण उत्पन्न हुआ है. इस हड़ताल की तात्कालिक वजह हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) का 18 अक्टूबर का वह निर्णय है, जिसके तहत 'इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड' नामक निजी कंपनी को गुरुग्राम और नूंह के लिए 25 साल का समानांतर (पैरेलल) बिजली वितरण लाइसेंस दिया गया है.
इस लाइसेंस के मिलने से अब यह निजी कंपनी उन इलाकों में भी अपने पैर पसार सकेगी, जहां वर्तमान में सरकारी कंपनी 'दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम' (DHBVN) बिजली की आपूर्ति करती है. 'हरियाणा विद्युत कर्मचारी एवं अभियंता संयुक्त संघर्ष मोर्चा' और अन्य प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. यूनियनों का तर्क है कि यह कदम राज्य की सार्वजनिक बिजली वितरण व्यवस्था के अप्रत्यक्ष निजीकरण के समान है.
यूनियनों की चिंताएं और मुख्य मांगें
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि गुरुग्राम और नूंह जैसे आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण और व्यावसायिक क्षेत्रों में किसी निजी ऑपरेटर को अनुमति देने से सार्वजनिक सेवा प्रणाली कमजोर हो जाएगी. यूनियनों के अनुसार, जब कोई निजी कंपनी इन मलाईदार (प्रॉफिटेबल) क्षेत्रों में प्रवेश करेगी, तो वह सरकारी कंपनी के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करेगी, जिससे सरकारी कंपनी का राजस्व आधार (रेवेन्यू बेस) कमजोर होगा.
यूनियनों ने इसके अलावा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा, सेवा की शर्तों तथा किसानों और आम घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय बोझ को लेकर भी गहरी चिंता जताई है. सरकार और नियामक के साथ पूर्व में हुई बातचीत और विरोध प्रदर्शनों के बेनतीजा रहने के बाद, कर्मचारियों ने 22 से 24 अक्टूबर तक तीन दिन की पूर्ण हड़ताल का ऐलान किया.
'हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा' के मुताबिक, यह हड़ताल 21 अक्टूबर की रात 10 बजे शुरू हुई थी. यूनियनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे इस आंदोलन को और अधिक तीव्र करेंगे. उनकी मुख्य और एकमात्र मांग 'इलेवन पावर' को दिया गया यह निजी वितरण लाइसेंस तुरंत रद्द करने की है.
विवाद की असल जड़: 'समानांतर वितरण लाइसेंस' मॉडल
पारंपरिक निजीकरण के मॉडल में सरकार किसी सार्वजनिक उपयोगिता (पब्लिक यूटिलिटी) का पूरा स्वामित्व या संचालन नियंत्रण किसी निजी कंपनी को सौंप देती है. इसके विपरीत, 'पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस' के तहत किसी क्षेत्र में पहले से काम कर रही सरकारी कंपनी के साथ-साथ किसी अन्य निजी वितरक को भी काम करने की अनुमति मिल जाती है.
इस मामले में, 'इलेवन पावर' को मिले लाइसेंस का अर्थ यह नहीं है कि वह पूरे हरियाणा में सरकारी बिजली कंपनी की जगह ले लेगी, बल्कि यह उसे गुरुग्राम और नूंह में DHBVN के समानांतर बाजार में उतरने की कानूनी अनुमति देता है. हालांकि, कर्मचारियों का मानना है कि यह व्यवस्था अंततः सार्वजनिक क्षेत्र को खोखला कर देगी. इस पूरे घटनाक्रम ने एक व्यापक बहस को जन्म दे दिया है कि देश में बिजली वितरण का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, बिजली बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) में निवेश के लिए कौन जिम्मेदार होना चाहिए, और बाजार की प्रतिस्पर्धा के बीच आम उपभोक्ताओं व सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों का संतुलन कैसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए.
हरियाणा के बिजली कर्मचारियों का विरोध केवल उनकी अपनी नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका तर्क है कि इस प्रकार के नीतिगत बदलावों से अंततः उपभोक्ताओं और किसानों पर भारी असर पड़ेगा. फिलहाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह में पसरा अंधेरा और सड़कों पर उतरा जनआक्रोश इस बात का प्रमाण है कि बिजली जैसे बुनियादी क्षेत्र में नीतिगत बदलावों के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं. जब तक सरकार, नियामक और कर्मचारी यूनियनों के बीच कोई ठोस सहमति नहीं बनती, तब तक उपभोक्ताओं को इस प्रशासनिक और औद्योगिक रस्साकशी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा.