हरियाणा प्रदेश के पूर्व मंत्री राव नरेंद्र को मिली बड़ी जिम्मेदारी , बीजेपी पर साधा जोरदार निशाना!
Hariyana News : प्रदेश के पूर्व मंत्री राव नरेंद्र कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नियुक्त होने बाद पानीपत पहुंचे. पानीपत के गाँव सिवाह जीटी रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया.
हरियाणा प्रदेश के पूर्व मंत्री राव नरेंद्र कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नियुक्त होने बाद पानीपत पहुंचे. पानीपत के गाँव सिवाह जीटी रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया. मीडिया से बातचीत करते हुए राव नरेंद्र ने कहा कि आज के समय में किसान बहुत दुखी है, मंडियों में किसी भी किसान की फसल नही खरीदी जा रही इस समय किसान सबसे ज्यादा दुखी है. जल्द ही वो भी खुद मंडियों का दौरा करेंगे ओर किसानों से बातचीत करेगे.
राव नरेंद्र ने 'वोट चोरी' पर बीजेपी पर साधा निशाना
राव नरेंद्र ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान चलाया गया है और 5करोड़ लोगों के हस्ताक्षर का टारगेट रखा गया है जल्द ही वह टारगेट भी पूरा होने वाला है. जल्द ही हरियाणा में भी वोट चोरी का खुलासा करेगे.उन्होंने कहा कि भाजपा को एक साल पूरा हो चुका है और भाजपा के राज में आज हर वर्ग परेशान है किसान हो गरीब मजदूर हो हर कोई इस सरकार में परेशान है अमीर और अमीर होते है जा रहे है गरीब वर्ग परेशान है.
बृजेंद्र सिंह द्वारा निकाली जा रही सद्भावना यात्रा राम नरेंद्र ने कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले वह यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, यह कांग्रेस की ही यात्रा है और आगे भविष्य में उनकी सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि कोई भी प्रोग्राम तय करने से पहले पार्टी सिर्फ नेतृत्व के संज्ञान में जरूर डालें और परमिशन ले.
